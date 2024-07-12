Της Αθηνάς Παπακώστα

O πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, στάθηκε απέναντι στους δημοσιογράφους τα ξημερώματα της Παρασκευής, ενώ και η προεδρία του αλλά και η επανεκλογή του κρέμονται από μία κλωστή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να κατάφερε να υπερασπιστεί την εξωτερική του πολιτική, κλήθηκε να αντιμετωπίσει όμως, ταυτόχρονα, ένα μπαράζ ερωτήσεων των δημοσιογράφων για την υγεία του. Άτυχη στιγμή αυτής της πολυαναμενόμενης συνέντευξης Τύπου, όταν αναφέρθηκε στην αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Κάμαλα Χάρις, ως «αντιπρόεδρο Τραμπ».

Συμπέρασμα; Η επίδοσή του διαβάζεται από τους ψηφοφόρους του πως ο ίδιος μπορεί να διαχειριστεί τις ευθύνες που έχει αναλάβει ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά όσοι ήδη αμφιβάλλουν για τη διανοητική του διαύγεια δεν πείστηκαν ότι μπορεί να παραμείνει πρόεδρος της χώρας για ακόμη τέσσερα χρόνια.

Ο 81 ετών Τζο Μπάιντεν επέμεινε ότι θα παραμείνει υποψήφιος παρά τις εκκλήσεις αρκετών Δημοκρατικών να… κρεμάσει τα παπούτσια του επιτρέποντας σε κάποιον άλλον, όπως η Κάμαλα Χάρις, να είναι, τελικά, υποψήφιος στις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Tune in as I hold a press conference following the NATO Summit. https://t.co/qx7kVhdGoA — President Biden (@POTUS) July 11, 2024

«Εάν κατεβάσω ρυθμούς και δεν μπορώ να φέρω εις πέρας τις υποχρεώσεις μου, τότε αυτό θα είναι ένα σημάδι ότι δεν πρέπει να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω», τόνισε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, για να συμπληρώσει, στη συνέχεια ότι, «δεν υπάρχει καμία σχετική ένδειξη. Καμία».

Όπως εξήγησε, δεν θα θέσει εαυτόν εκτός του προεκλογικού αγώνα εκτός εάν οι δημοσκοπήσεις δείξουν ότι δεν έχει καμία πιθανότητα να κερδίσει τον Τραμπ.

«Δεν είδα κανέναν από τους Ευρωπαίους συμμάχους μου να έρχεται και να μου λέει: ‘Τζο μην κατέβεις’. Αυτό που άκουσα όλοι να λένε είναι, ‘πρέπει να κερδίσεις’, είπε

Η συνέντευξη Τύπου του Αμερικανού προέδρου διήρκησε 58 λεπτά κατά τη διάρκεια των οποίων έμοιαζε άνετος και πειστικός ενόσω καλούνταν να απαντήσει σε ερωτήσεις για ακανθώδη ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.

Όπως αναφέρει το βρετανικό δίκτυο BBC, ερώτημα παραμένει, εάν μετά την εμφάνισή του αυτή, οι φωνές υπέρ της εξόδου θα δυναμώσουν κι άλλο ή εάν ο ίδιος και η προεκλογική του εκστρατεία θα αντέξουν.

Το στρατόπεδο των Δημοκρατικών παραμένει, πάντως, νευρικό.

Η νέα γκάφα του προέδρου για την Κάμαλα Χάρις η οποία βαφτίστηκε από τον ίδιο "Τραμπ" απέναντι σε δημοσιογράφους που κατάφεραν να γεμίσουν ασφυκτικά ένα δωμάτιο και η γκάφα του, λίγες ώρες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια εργασιών του ΝΑΤΟ, όταν καλώντας τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σκηνή τον αποκάλεσε «πρόεδρο Πούτιν» (οδηγώντας άπαντες να ξεσπάσουν σε γέλια), καταγράφονται ως μελανά σημεία στις χθεσινές του επιδόσεις.

Εντείνουν, μάλιστα, και την ήδη έντονη νευρικότητα εντός των Δημοκρατικών, καθώς πολλοί αναρωτιούνται, εάν ο ίδιος επιμένοντας να παραμένει υποψήφιος, θα υποπέσει σε νέες γκάφες και στο μέλλον. Μάλιστα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξη Τύπου, ένας ακόμη βουλευτής των Δημοκρατικών, ο Τζιμ Χάιμς, τον κάλεσε να αποσυρθεί από την προεκλογική κούρσα.

Σύμφωνα όμως με τον Τζο Μπάιντεν η προεκλογική εκστρατεία τώρα αρχίζει και επανέλαβε ότι μπορεί να κερδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Προσέθεσε δε ότι όσοι Δημοκρατικοί ήδη τον στηρίζουν είναι ελεύθεροι, εάν το επιθυμούν, να αλλάξουν γνώμη εν όψει του συνεδρίου του κόμματος στα μέσα Αυγούστου συμπληρώνοντας, ωστόσο, ότι «κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί».

