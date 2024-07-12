Ο πρόεδρος Μπάιντεν αναγγέλλει ως «πρόεδρο Πούτιν» τον Ζελένσκι

Ο Τζο Μπάιντεν, υπό εντεινόμενη πίεση για να αποσύρει την υποψηφιότητά του για να επανεκλεγεί στην προεδρία των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, ανήγγειλε χθες Πέμπτη τον «πρόεδρο Πούτιν», υποδεχόμενος τον αρχηγό του ουκρανικού κράτους Βολοντίμιρ Ζελένσκι επί σκηνής στη σύνοδο του NATO στην Ουάσιγκτον, προτού διορθώσει.

«Και τώρα θα δώσω τον λόγο στον πρόεδρο της Ουκρανίας, που έχει τόσο θάρρος όση και αποφασιστικότητα. Κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος Πούτιν», είπε ο Δημοκρατικός, 81 ετών, που συνειδητοποίησε το λάθος και επέστρεψε στο μικρόφωνο για να δηλώσει: «...θα νικήσει τον πρόεδρο Πούτιν. Ο πρόεδρος Ζελένσκι! Είμαι τόσο επικεντρωμένος στο να νικηθεί ο Πούτιν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.