Επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά, ο Ντόναλντ Τραμπ επικράτησε εύκολα της Νίκι Χέιλι στις προκριματικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Νότια Καρολίνα. Μια νίκη η οποία έχει ξεχωριστό συμβολισμό, αφού η Νότια Καρολίνα είναι η γενέτειρα της Χέιλι, η οποία διετέλεσε κυβερνήτρια της συγκεκριμένης πολιτείας από το 2011 έως το 2017.
Με καταμετρημένο το 50% των ψήφων, ο Τραμπ εξασφάλιζε 59,6% έναντι 39,7% της Χέιλι.
«Είναι μια υπέροχη ημέρα», είπε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστός ο θρίαμβός του στη Νότια Καρολίνα. Αναφερόμενος στις επόμενες αναμετρήσεις για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές, ο Τραμπ προεξόφλησε νίκη στο Μίσιγκαν πριν από την αποκαλούμενη «Σούπερ Τρίτη» τον ερχόμενο μήνα, όταν θα διεξαχθούν προκριματικές σε 15 αμερικανικές πολιτείες.
Ακολούθως, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε νίκη απέναντι στον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, τον οποίο κατηγόρησε πως «καταστρέφει τη χώρα». «Θα του πούμε: Τζο, απολύεσαι! Βγες έξω!», είπε καταχειροκροτούμενος από υποστηρικτές του.
Ο Τραμπ ελπίζει πως θα αναγκάσει σύντομα την πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ να ρίξει «λευκή πετσέτα», αλλά μέχρι στιγμής η 52χρονη Νίκι Χέιλι αρνείται να εγκαταλείψει την κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων.
«Δεν εγκαταλείπω τη μάχη», επανέλαβε η Χέιλι ενώπιον υποστηρικτών της στο Τσάρλεστον. «Δεν πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να νικήσει τον Τζο Μπάιντεν», ισχυρίστηκε.
- Ινδία: Όχημα με δεκάδες προσκυνητές κατέληξε σε λίμνη - Τουλάχιστον 24 νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά - Δείτε βίντεο
- Χιλιάδες διαδηλωτές αποδοκίμασαν την κυβέρνηση Νετανιάχου σε αρκετές πόλεις του Ισραήλ: Ζητούν συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς
- Αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους των Χούθι στην Υεμένη
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.