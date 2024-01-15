Το Κίεβο κατέστρεψε ρωσικά αεροσκάφη

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι η πολεμική αεροπορία κατέστρεψε ένα ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου Beriev A-50 και ένα αεροσκάφος εναέριας διοίκησης τύπου Ilyushin Il-22 στην περιοχή της Αζοφικής Θάλασσας σε μια επιχείρηση που θα μπορούσε να καθυστερήσει ορισμένες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Το Κίεβο δεν αποκάλυψε με ποιον τρόπο έπληξε τα προηγμένα αυτά αεροσκάφη.

Η Αζοφική Θάλασσα απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από τις περιοχές που κατέχει το Κίεβο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν προέβη σε άμεσα σχόλια.

Ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού Βαλέρι Ζαλούζνι , ο οποίος ανακοίνωσε τα πλήγματα στην εφαρμογή Telegram, ανάρτησε βίντεο ενός αεροσκάφους με έναν χάρτη που υποδήλωνε ότι χτυπήθηκαν πάνω από τη Αζοφική Θάλασσα, η οποία βρίσκεται ανατολικά της κατεχόμενης χερσονήσου της Κριμαίας.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις δηλώσεις του από ανεξάρτητες πηγές.

Ώρες μετά τις δηλώσεις Ζαλούζνι, ένα στρατιωτικό ρωσικό μπλόγκ, ανάρτησε μια εικόνα του θρυμματισμένου ουραίου τμήματος ενός Il-22 που βρισκόταν στην άσφαλτο και επαίνεσε το πλήρωμα ως «πραγματικούς ήρωες».

Το Α-50, το οποίο για πρώτη φορά τέθηκε σε υπηρεσία περίπου στο τέλος της σοβιετικής εποχής, είναι ένα μεγάλο αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου που μπορεί να σαρώσει μια περιοχή αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων για εχθρικά αεροσκάφη, πλοία και πυραύλους.

Η Ναταλία Χουμενικούκ, εκπρόσωπος της νότιας στρατιωτικής διοίκησης της Ουκρανίας, δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης ότι η Ρωσία χρησιμοποιούσε εκτενώς το αεροσκάφος για να προετοιμάζει και να πραγματοποιεί επιδρομές με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία.

«Περιμένουμε ότι ένα τέτοιο πλήγμα (στο Α-50) θα είναι αρκετά επώδυνο και τουλάχιστον θα καθυστερήσει τις ισχυρές πυραυλικές επιδρομές», δήλωσε η ίδια.

Ορισμένοι ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερς ανέφεραν ότι η κατάρριψη του Α-50 θα είναι μια τεράστια απώλεια για την πολεμική αεροπορία της Ρωσίας, δεδομένου ότι υπήρχε περιορισμένος αριθμός αεροσκαφών σε υπηρεσία.

«Θα είναι μια ακόμη μαύρη μέρα για τις Αεροδιαστημικές Δυνάμεις και της Αντιαεροπορική Άμυνα» έγραψε ο Ριμπάρ, ένας μπλόγκερ με περίπου 1,2 εκατομμύρια ακολούθους που υποστηρίζει και σχολιάζει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Δεν υπάρχουν πολλά Α-50. Και οι ειδικοί που τα χειρίζονται είναι σπάνιοι. Εάν ένα αεροσκάφος αυτού του τύπου δεχθεί πλήγμα, το πλήρωμα του δεν μπορεί να διαφύγει», έγραψε.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας εκτιμά ότι η αξία του αεροσκάφους Α-50 κυμαίνεται σε 330 εκατομμύρια δολάρια.

Δεν είναι σαφές πόσα αεροσκάφη Α-50 έχει η Ρωσία σε υπηρεσία.

Το IISS, μια δεξαμενή σκέψης με έδρα το Λονδίνο σε έκθεση του 2021 ανέφερε ότι η Ρωσία διαθέτει εννέα αεροσκάφη Α-50 που επιχειρούν, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων εκσυγχρονισμένων Α-50U.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει στις αρχές του περασμένου χρόνου ότι τα εκσυγχρονισμένα αεροσκάφη Α-50U έχουν πραγματοποιήσει αποστολές κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Το αεροσκάφος Α-50, το οποίο φέρει την ονομασία Mainstay στο ΝΑΤΟ, μπορεί να ανιχνεύει ταυτόχρονα περισσότερους από 300 στόχους, όπως αναφέρεται. Μπορεί να ανιχνεύσει και να παρακολουθήσει μια εκτόξευση πυραύλου σε απόσταση 800 χιλιομέτρων, και χερσαίους και θαλάσσιους στόχους σε απόσταση 300 χιλιομέτρων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.