Βίντεο-σοκ: Η στιγμή της έκρηξης που σκοτώνει τον Ρώσο μπλόγκερ στην Αγία Πετρούπολη

Τις τελευταίες στιγμές του Ρώσου μπλόγκερ Βλάντλεν Τατάρσκι, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Αγία Πετρούπολη την περασμένη Κυριακή, καταγράφουν πλάνα από το εσωτερικό του καφέ όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη, κατά τη διάρκεια ομιλίας του.



Στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται ο στρατιωτικός μπλόγκερ, ένθερμος υποστηρικτής της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, να βγάζει από το κουτί και να θαυμάζει την προτομή ενός στρατιώτη που του προσφέρθηκε.

Λίγες στιγμές αργότερα, και ενώ τοποθετεί ξανά την προτομή στο κουτί της, σημειώνεται η έκρηξη που σκότωσε τον ίδιο και τραυμάτισε δεκάδες άλλα άτομα.

‼️ The moment of the explosion in a cafe in St. Petersburg, the last seconds of the life of propagandist Vladlen Tatarsky (Maxim Fomin) #Tatarsky puts the bust back in the box, the listener asks a question about the destruction of bridges in Ukraine, and at that moment an… pic.twitter.com/sbv3BAxA12

Το «δώρο» που τού προσφέρθηκε ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικό μηχανισμό και μεταφέρθηκε στο καφέ από την Ντάρια Τρέποβα, μια νεαρή γυναίκα που συνελήφθη και κρατείται από τις Αρχές της Αγίας Πετρούπολης.

The girl who handed the figurine to Vladlen Tatarsky is in one of the hospitals in #SaintPetersburg



Doctors assess her condition as moderate. Her identity has not yet been established due to the lack of documents. It is not yet known whether the girl was involved in the… pic.twitter.com/godwUJT0oz