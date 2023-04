Ένας νεκρός στον εκτροχιασμό τρένου στην Ολλανδία - Στους 30 οι τραυματίες

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 30 τραυματίστηκαν, αρκετοί «σοβαρά», όταν επιβατικός συρμός εκτροχιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, αφού συγκρούστηκε με βαρύ μηχάνημα έργου πάνω στις σιδηροτροχιές, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών της Ολλανδίας, όπως μετέδωσε το Reuters.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στην περιοχή όπου έγινε η σύγκρουση, κοντά στο χωριό Βούρσχοουτεν, ανάμεσα στη Χάγη και στη Λάιντεν.

Σε ορισμένους από τους τραυματίες προσφέρθηκαν φροντίδες επιτόπου, ενώ άλλοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Ο συρμός εκτελούσε νυχτερινό δρομολόγιο από τη Λάιντεν στη Χάγη. Το πρώτο βαγόνι του τρένου εκτροχιάστηκε κι είναι αναποδογυρισμένο σε χωράφι, σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Δεύτερο βαγόνι έχει επίσης αναποδογυρίσει, ενώ στο τελευταίο βαγόνι εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία πλέον έχει κατασβεστεί, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες.

Νωρίτερα, το πρακτορείο έκανε λόγο για σύγκρουση επιβατικού με εμπορευματικό συρμό.

Οι Ολλανδικοί Σιδηρόδρομοι (NS) ανέφεραν μέσω Twitter πως άλλα δρομολόγια που συνδέουν τη Λάιντεν και τη Χάγη ακυρώθηκαν ή ανεστάλησαν εξαιτίας του ατυχήματος.

