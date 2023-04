Ρωσία: Συνελήφθη η Ντάρια Τρεπόβα ως ύποπτη για τη δολοφονία του Ρώσου μπλόγκερ

Συνελήφθη σήμερα η Ντάρια Τρεπόβα, ύποπτη για τη δολοφονία του ειδικού σε στρατιωτικά θέματα μπλόγκερ Βλάντλεν Τατάρσκι, σε καφέ της Αγίας Πετρούπολης την Κυριακή, όπως ανακοίνωσε η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή.

In the video, a young woman who looks like Daria Trepova enters the cafe with a box, where there will later be an explosion.



According to Russian media reports in the first photo, the girl presented a bust and goes to her seat, but Vladlen stopped her and asked her to sit next… pic.twitter.com/VDegJZ2mCv