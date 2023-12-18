Φιλιππίνες: Χιλιάδες άνθρωποι στα καταφύγια εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας Τζελαουάτ

Χιλιάδες άνθρωποι αναζήτησαν σήμερα προστασία σε καταφύγια στις Φιλιππίνες, όπου η τροπική καταιγίδα Τζελαουάτ έπληξε το τεράστιο νησί Μιντανάο στον νότο προκαλώντας πλημμύρες και διακοπές ρεύματος.

Η καταιγίδα εξασθένησε αφού άγγιξε τη στεριά το πρωί, αλλά η μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος για πλημμύρες και κατολισθήσεις εξακολουθεί να υφίσταται.

Η αστυνομία στο Μανάι, όπου η Τζελαουάτ έφτασε στην ξηρά, ανέφερε ότι ένας άνδρας αγνοείται αφού φούσκωσε ο ποταμός Καζαομάν που διασχίζει αυτήν την παραλιακή πόλη των περίπου 40.000 κατοίκων.

Ο κάτοικος αυτός της περιοχής «αγνόησε τις προειδοποιήσεις και πήγε να μαζέψει καρύδες που επέπλεαν στο ποτάμι. Πιστεύεται ότι παρασύρθηκε», είπε ο ταγματάρχης Μελιτόν Σάνγκο.

Συνολικά 11.729 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις ανατολικές και βόρειες ακτές του Μιντανάο πριν φτάσει η καταιγίδα. Οι αρχές τους συνέστησαν να μεταβούν προσωρινά σε καταλύματα έκτακτης ανάγκης.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προβλέπουν ότι η Τζελαουάτ θα διέλθει από τα νότια της χώρας κατά το υπόλοιπο της ημέρας προειδοποιώντας για ισχυρές βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές στα εσωτερικά της χώρας.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι πιθανές πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκαλούνται από τη βροχή», σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του καιρού.

Η ακτοφυλακή ανέφερε εκτεταμένα προβλήματα στη ναυτιλία με περιορισμούς ναυσιπλοΐας για την αποφυγή ατυχημάτων σε θαλασσοταραχή.

Περισσότερα από 100 πλοία προσάραξαν ή αναζήτησαν καταφύγιο σε λιμάνια και τουλάχιστον 5.000 επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι στο λιμάνι της Μανίλα καθώς τα δρομολόγια των πορθμείων προς τις κεντρικές και νότιες Φιλιππίνες ανεστάλησαν.

Περίπου 20 καταιγίδες και τυφώνες πλήττουν τη χώρα ή τις γειτονικές θαλάσσιες περιοχές κάθε χρόνο προκαλώντας εκατοντάδες θύματα και εκτεταμένες ζημιές.

Η Τζελαουάτ είναι η 11η τροπική καταιγίδα του έτους στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

