Αλλαγή στάσης από το Ηνωμένο Βασίλειο για Γάζα υπέρ «βιώσιμης εκεχειρίας»

Υπέρ μιας «βιώσιμης εκεχειρίας» στον πόλεμο στη Γάζα τάσσονται με κοινό άρθρο που δημοσιεύθηκε στους Sunday Times και στη Welt am Sontag οι υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας Ντέιβιντ Κάμερον και Αναλένα Μπέρμποκ.

Η παρέμβαση αποτιμάται ως αλλαγή στάσης της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία μέχρι τώρα τασσόταν υπέρ ανθρωπιστικών παύσεων πυρός αλλά κατά μίας εκεχειρίας.

Οι δύο υπουργοί σημειώνουν πως «έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί άμαχοι» και πως το Ισραήλ πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο να διαχωρίζει επαρκώς τους τρομοκράτες της Χαμάς από τους αμάχους. Προειδοποιούν πως ενώ το Ισραήλ έχει το δικαίωμα αυτοάμυνας, «κάνοντας αυτό πρέπει να τηρεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο».

Ο λόρδος Κάμερον και η κα Μπέρμποκ προσθέτουν πως «το Ισραήλ δε θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο αν οι επιχειρήσεις του καταστρέψουν την προοπτική ειρηνικής συνύπαρξης με τους Παλαιστινίους».

Πάντως, το άρθρο απορρίπτει μία άμεση εκεχειρία δίχως προϋποθέσεις, σημειώνοντας: «Ο στόχος μας δεν μπορεί να είναι απλώς ένα τέλος στη σύρραξη σήμερα. Πρέπει να είναι μια ειρήνη που θα διαρκέσει για μέρες, χρόνια, γενιές. Ως εκ τούτου, υποστηρίζουμε μία εκεχειρία, αλλά μόνο αν είναι βιώσιμη. (...) Δεν πιστεύουμε ότι η έκκληση αυτή τη στιγμή για μία γενική και άμεση εκεχειρία, ελπίζοντας ότι με κάποιον τρόπο θα γίνει μόνιμη, είναι η σωστή οδός. Αγνοεί το γιατί το Ισραήλ είναι υποχρεωμένο να αμυνθεί: η Χαμάς με τρόπο βάρβαρο επιτέθηκε στο Ισραήλ και ακόμα εκτοξεύει ρουκέτες για να σκοτώνει Ισραηλινούς αμάχους κάθε μέρα».

Εν τω μεταξύ, η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει μέχρι το πρωί της Δευτέρας σχολιάσει τις πληροφορίες για έναρξη αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέσω θαλάσσης από την Κύπρο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της κυπριακής κυβέρνησης για θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο.

Η μόνη αναφορά που έχει γίνει μέχρι στιγμής, από το βρετανικό Politico, είναι περί απόπλου από το νησί το Σαββατοκύριακο του βοηθητικού αποβατικού πλοίου Lyme Bay του Βασιλικού Ναυτικού, φορτωμένου με ανθρωπιστική βοήθεια.



