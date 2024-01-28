Βίντεο από τη στιγμή που το βρετανικό Ναυτικό καταρρίπτει drone των Χούθι

Βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή που βρετανικό πολεμικό πλοίο καταρρίπτει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Pretty cool EO shot of HMS Diamond launched Sea Viper missile interdiction of a Houthi Drone that was heading towards it ⚡️#RedSea #Yemen #Houthi pic.twitter.com/Z7ZzLqwdpT January 28, 2024

Το Υπουργείο Άμυνας (MoD) ανέφερε σε δήλωσή του ότι το HMS Diamond εκτόξευσε πύραυλο το Σάββατο και δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές.

Οι Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν στοχεύουν πλοία που όπως υποστηρίζουν συνδέονται με το Ισραήλ και τη Δύση και τα οποία ταξιδεύουν μέσω της εμπορικής οδού της Ερυθράς Θάλασσας.

Ο υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει «απτόητο» από τις επιθέσεις.

Σε ανάρτησή του στο X, χαρακτήρισε την τελευταία επίθεση από την ομάδα που εδρεύει στην Υεμένη «παράνομη», προσθέτοντας: «Η δέσμευσή μας να προστατεύσουμε αθώες ζωές και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας είναι απολύτως ακλόνητη».



