Βίντεο από τη στιγμή που το βρετανικό Ναυτικό καταρρίπτει drone των Χούθι

Ο υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει «απτόητο» από τις επιθέσεις

Χούθι

Βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή που βρετανικό πολεμικό πλοίο καταρρίπτει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το Υπουργείο Άμυνας (MoD) ανέφερε σε δήλωσή του ότι το HMS Diamond εκτόξευσε πύραυλο το Σάββατο και δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές.

Οι Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν στοχεύουν πλοία που όπως υποστηρίζουν συνδέονται με το Ισραήλ και τη Δύση και τα οποία ταξιδεύουν μέσω της εμπορικής οδού της Ερυθράς Θάλασσας.

Ο υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει «απτόητο» από τις επιθέσεις.

Σε ανάρτησή του στο X, χαρακτήρισε την τελευταία επίθεση από την ομάδα που εδρεύει στην Υεμένη «παράνομη», προσθέτοντας: «Η δέσμευσή μας να προστατεύσουμε αθώες ζωές και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας είναι απολύτως ακλόνητη».
 

