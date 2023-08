Βιετνάμ: Οκτώ νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις Κόσμος 10:23, 07.08.2023 linkedin

Από τις αρχές Αυγούστου η χώρα πλήττεται από ισχυρές καταιγίδες, αφού προηγουμένως γνώρισε επί μήνες παρατεταμένα κύματα καύσωνα και ξηρασία