Ουκρανία: Μια γυναίκα σκοτώθηκε σε ρωσικό βομβαρδισμό της Χερσώνας Κόσμος 09:58, 07.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Αυτό το μήνα ένας γιατρός σκοτώθηκε και νοσηλευτής τραυματίσθηκε από ρωσικό βομβαρδισμό νοσοκομείου της Χερσώνας