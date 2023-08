Ινδία: Το κοινοβούλιο αποκατέστησε τον Ραχούλ Γκάντι στη βουλευτική έδρα του Κόσμος 09:00, 07.08.2023 linkedin

Εξαιτίας της καταδίκης του, ο 53χρονος Γκάντι έχασε τη βουλευτική έδρα του και φυλακίσθηκε για δύο χρόνια, αλλά αποφυλακίσθηκε με αναστολή