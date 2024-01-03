Τρομακτικά πλάνα από το κατάστρωμα του τεράστιου, πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου Atlas World Voyager κατέγραψαν τις στιγμές που το πλοίο έπεσε σε σφοδρή καταιγίδα στα ανοιχτά της Ανταρκτικής.

Το κρουαζιερόπλοιο διέσχιζε στις 2 Δεκεμβρίου το πέρασμα Drake - το σημείο στο οποίο συγκλίνουν ο Ατλαντικός και ο Ειρηνικός ωκεανός μεταξύ του νοτιότερου άκρου της Νότιας Αμερικής και της Ανταρκτικής - όταν έπεσε στην θαλασσοταραχή, με κύματα ύψους έως και 30 μέτρων.

Το βίντεο δείχνει το κατάστρωμα να έχει καταστραφεί, με τραπέζια, καρέκλες, ξαπλώστρες και άλλα αντικείμενα να έχουν παρασυρθεί από τα τεράστια κύματα.

Σύμφωνα με τον Rich Bush επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο αυτό ήταν «το πιο σκληρό πέρασμα από το Drake που είχαν κάνει ποτέ πολλoί από το πλήρωμα και το προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου. Τελικά, όπως έγραψε ο ίδιος στο Facebook, το Atlas World Voyager έφτασε στην Ουσουάια της Αργεντινής «με ασφάλεια, υπό την καθοδήγηση του έμπειρου καπετάνιου μας».

Πηγή: skai.gr

