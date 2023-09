Βέμπερ: Η ΕΕ ξανά σε μεταναστευτική κρίση - Ικανός να βοηθήσει τους Ευρωπαίους ο Μητσοτάκης Κόσμος 12:29, 27.09.2023 linkedin

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι ικανός να βοηθήσει όλους τους Ευρωπαίους, αλλά και πάλι χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή λύση, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ελληνικό πρόβλημα», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΛΚ