Μεξικό: Αρκούδα εμφανίστηκε σε πικνίκ και έφαγε τα φαγητά των επισκεπτών - Δείτε βίντεο

Το πικνίκ διακόπηκε όταν μια πεινασμένη μαύρη αρκούδα πλησίασε μια ομάδα επισκεπτών, ανέβηκε στο τραπέζι τους και έφαγε το φαγητό τους στο Οικολογικό Πάρκο Chipinque του Μεξικού στην πολιτεία Nuevo León.

Πλάνα δείχνουν το ζώο να καταβροχθίζει εντσιλάδα και τάκος μόλις λίγα εκατοστά μακριά από πολλούς ανθρώπους που κοιτούσαν παγωμένοι στη θέση τους.

This bear in Mexico going to town on tacos and enchiladas while people just remain calm is something to behold. pic.twitter.com/5T4XzYvp8p