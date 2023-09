Πέντε τουρκικές εταιρείες και ένας Τούρκος υπήκοος στο νέο πακέτο κυρώσεων των ΗΠΑ κατά όσων σχετίζονται με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία Κόσμος 17:00, 14.09.2023 linkedin

Η Wall Street Journal με σημερινό της δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η Ουάσινγκτον ετοιμάζει ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά εταιρειών που σχετίζονται με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία