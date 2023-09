Συνελήφθη στην Ιταλία ο Ισπανός ηθοποιός Γκαμπριέλ Γκεβάρα - Κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση Κόσμος 22:00, 03.09.2023 linkedin

Ο 22χρονος Γκεβάρα επρόκειτο να λάβει ένα βραβείο από το φεστιβάλ Filming Italy, για την ερμηνεία του στην ταινία My Fault/Culpa Mia