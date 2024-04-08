Βατικανό: Σοβαρές απειλές για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια η αλλαγή φύλου και η παρένθετη μητρότητα

Το Βατικανό κήρυξε τη Δευτέρα τις εγχειρήσεις αλλαγής φύλου και την παρένθετη μητρότητα ως σοβαρές απειλές για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τοποθετώντας τις στο ίδιο επίπεδο με τις αμβλώσεις και την ευθανασία ως πρακτικές που παραβιάζουν το σχέδιο του Θεού για την ανθρώπινη ζωή.

Το γραφείο δογμάτων του Βατικανού εξέδωσε τη διακήρυξη για την αξιοπρέπεια, μία χάρτα 20 σελίδων που επεξεργαζόταν εδώ και πέντε χρόνια. Μετά από αναθεώρηση τους τελευταίους μήνες, εγκρίθηκε στις 25 Μαρτίου από τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος διέταξε τη δημοσίευσή της.

Στην πιο αναμενόμενη ενότητά του, το Βατικανό επανέλαβε την απόρριψη της «θεωρίας του φύλου» ή την ιδέα ότι το φύλο κάποιου μπορεί να αλλάξει. Στη διακήρυξη αναφέρεται ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνδρα και τη γυναίκα ως βιολογικά διαφορετικά, ξεχωριστά όντα και δεν πρέπει να ασχοληθούν με αυτό το σχέδιο ή να προσπαθήσουν να «κάνουν τον εαυτό τους Θεό».

«Συνεπάγεται ότι οποιαδήποτε παρέμβαση αλλαγής φύλου, κατά κανόνα, κινδυνεύει να απειλήσει τη μοναδική αξιοπρέπεια που έχει λάβει το άτομο από τη στιγμή της σύλληψης», αναφέρεται στο έγγραφο.

Η ύπαρξη της διακήρυξης, που φημολογείται από το 2019, επιβεβαιώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες από τον νέο έπαρχο για το Δόγμα της Πίστεως, Αργεντινό καρδινάλιο Βίκτορ Μανουέλ Φερνάντεζ, στενό έμπιστο του Πάπα Φραγκίσκου.

Η διακήρυξη ερμηνεύεται ως ένα νεύμα προς τους συντηρητικούς αφού είχε προηγηθεί η έγκριση των ευλογιών για ομόφυλα ζευγάρια που πυροδότησε κριτική από συντηρητικούς επισκόπους σε όλο τον κόσμο, ειδικά στην Αφρική.

Και ενώ απορρίπτει τη θεωρία του φύλου, το προηγούμενο έγγραφο στόχευε σε χώρες - συμπεριλαμβανομένων πολλών στην Αφρική - που ποινικοποιούν την ομοφυλοφιλία. Απηχούσε τον ισχυρισμό του Φραγκίσκου σε μια συνέντευξη του 2023 στο Associated Press ότι «το να είσαι ομοφυλόφιλος δεν είναι έγκλημα», καθιστώντας τον ισχυρισμό πλέον μέρος της δογματικής διδασκαλίας του Βατικανού.



