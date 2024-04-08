Καταζητείται ο δολοφόνος μητέρας που περπατούσε με το μωρό στο καρότσι στο Μπράντφορντ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη ενός 25χρονου έχει εξαπολύσει η αστυνομία του Δυτικού Γιόρκσιρ στην Αγγλία, καθώς καταζητείται για τη δολοφονική επίθεση με μαχαίρι με θύμα μία 27χρονη μητέρα, την ώρα που εκείνη περπατούσε με το πέντε μηνών βρέφος της στο καρότσι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο του Μπράντφορντ λίγο πριν από τις 3.30 το απόγευμα του Σαββάτου, με τον δράστη να διαφεύγει.

Ο ύποπτος έχει κατονομαστεί ως κάτοικος της περιοχής του Όλνταμ Χαντιμπούρ Μασούμ, με καταγωγή από το Μπανγκλαντές.

Η αστυνομία έχει δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες του ζητώντας πληροφορίες από το κοινό που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν την επαφή μαζί του αν τον αναγνωρίσουν, καθώς αν και το μαχαίρι της επίθεσης βρέθηκε στο σημείο της δολοφονίας, η αστυνομία δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν παραμένει οπλισμένος.

Πιστεύεται πως θύτης και θύμα γνωρίζονταν και πως ο Μασούμ είναι πατέρας ενός παιδιού, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η σχέση του με το θύμα και το βρέφος της.

Σύμφωνα με αναρτήσεις του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μασούμ είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στην ψηφιακή διαφήμιση στο Πανεπιστήμιο του Μπέντφορντσιρ, ενώ μοιράζεται τις «περιπέτειες» του στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω βίντεο στο YouTube.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.