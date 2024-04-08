Η έκλειψη ηλίου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα και θα γίνει ορατή σε ένα μεγάλο μέρος της βόρειας και κεντρικής Αμερικής, αναμένεται να προκαλέσει ταχεία μείωση της παραγωγής ηλιακής ενέργειας.

Η έκλειψη προβλέπεται να γίνει ορατή στο Τέξας από τις 12:10 μ.μ. έως τις 3:10 μ.μ. τοπική ώρα και να προκαλέσει πτώση της ηλιακής ενέργειας περίπου 8% της μέγιστης απόδοσης της στο αποκορύφωμά της, όπως δήλωσε το Συμβούλιο Ηλεκτρικής Αξιοπιστίας του Τέξας (ERCOT).

Σύμφωνα με το Reuters, η ERCOT, που διαχειρίζεται το ηλεκτρικό δίκτυο του Τέξας, αναμένει ότι η ηλιακή παραγωγή θα μειωθεί πάνω από 10.000 MW σε περίπου 1300 MW σε διάστημα δύο ωρών, όταν η ζήτηση θα κυμαίνεται μεταξύ 48.899 MW και 51.539 MW. Η ηλιακή ενέργεια αντιπροσωπεύει το 15%- 20% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειάς της. Ωστόσο, δεν αναμένει να αντιμετωπίσει προβλήματα αξιοπιστίας του δικτύου.

Εάν εντοπίσει προβλήματα αξιοπιστίας, μπορεί να αποφασίσει να δεσμεύσει επιπλέον πόρους ή να στραφεί σε βοηθητικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Midcontinent, θα παρήγαγε κανονικά 5.500 MW ηλιακής ισχύος αν ήταν μια συνηθισμένη ηλιόλουστη μέρα. Η έκλειψη όμως θα μπορούσε να συρρικνώσει την παραγωγή κατά 4.000 MW σε 90 λεπτά, ακολουθούμενη από μια ανάκαμψη 3.000 MW, είπε.

Παράλληλα, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Νέας Υόρκης αναμένει να παράγει 3.500 MW ηλιακής παραγωγής καθώς ξεκινά η έκλειψη, η οποία θα πέσει στα 300 MW σε μία ώρα και στη συνέχεια θα αυξηθεί στα 2.000 MW περίπου μετά το τέλος της έκλειψης.

«Η απώλεια σχεδόν 3.000 MW παραγωγής είναι σημαντική, ακόμη και όταν μπορεί να προβλεφθεί, και απαιτεί πρόσθετους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για το σύστημα για να καλύψει την απώλεια», ανέφερε ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής.

Η PJM, η οποία καλύπτει το σύνολο ή μέρος 13 πολιτειών συμπεριλαμβάνοντας την Ουάσιγκτον, αναμένει μια προσωρινή μείωση τουλάχιστον 85% έως 100% της παραγωγής ηλιακής ενέργειας.

