Ο βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε το βράδυ της Παρασκευής ότι σημειώνει πρόοδο στη μάχη του με τον καρκίνο, την οποία χαρακτήρισε ως «προσωπική ευλογία».

Σε ένα πρωτοφανές στα χρονικά για τη βρετανική βασιλική οικογένεια βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Κάρολος, 77 ετών, δήλωσε ότι η θεραπεία που ακολουθεί θα περιοριστεί σημαντικά με τον νέο χρόνο.

Παρόλο που ήταν σαφές ότι το Μπάκιγχαμ δεν θα χρησιμοποιούσε τη λέξη «ύφεση», ένας εκπρόσωπος του Παλατιού επιβεβαίωσε ότι η Αυτού Μεγαλειότητα είχε ανταποκριθεί «εξαιρετικά καλά» στη θεραπεία μετά την αρχική του διάγνωση πριν από 22 μήνες.

A special message from The King, in support of Stand Up To Cancer. 🧡



As part of this year’s @SU2CUK campaign, @CR_UK and @Channel4, with support from the @NHS, have launched a nationwide Screening Checker to help people find out which cancer screening programmes they are… pic.twitter.com/K5kSQ0Utx3 — The Royal Family (@RoyalFamily) December 12, 2025

Μια πηγή το περιέγραψε ως «το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο» που θα μπορούσε να ζητήσει ο μονάρχης.

Σε μια αξιοσημείωτη παραβίαση της βασιλικής παράδοσης, ο βασιλιάς επέλεξε να εκδώσει την ενημέρωση για την υγεία του σε ένα τηλεοπτικό μήνυμα που είχε προηχογραφηθεί στην κατοικία του Κλάρενς Χάους στα τέλη του περασμένου μήνα, στο πλαίσιο της βραδιάς «Stand Up To Cancer» του Channel 4.

Του είχε ζητηθεί να υποστηρίξει ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο ελέγχου, το οποίο υποστηρίζεται από το Cancer Research UK, το φιλανθρωπικό ίδρυμα του οποίου είναι «βασιλικός προστάτης».

Ο βασιλιάς συμφώνησε, καθώς επιθυμεί ιδιαίτερα να ευαισθητοποιήσει τα εννέα εκατομμύρια ανθρώπων κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν πραγματοποιούν τις διαθέσιμες διαγνωστικές εξετάσεις για καρκίνο, ένα στατιστικό στοιχείο που, όπως είπε, «με ανησυχεί βαθιά».

Ως κάποιος που έχει επωφεληθεί από την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του, ο Κάρολος έκανε χαρακτηριστικά λόγο για εννέα εκατομμύρια «χαμένες ευκαιρίες» για έγκαιρη διάγνωση.

Είπε: «Αυτή είναι μια εποχή που οι σκέψεις μας στρέφονται σε εορτασμούς με τους φίλους και τις οικογένειές μας. Στο μέσον αυτής της εορταστικής περιόδου, ήθελα απλώς να σας ζητήσω να συμμετάσχετε σήμερα μαζί μου για να βρούμε μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές σας, στο μυαλό και στις προσευχές σας για τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο που διαγιγνώσκονται με καρκίνο κάθε χρόνο - και για τα εκατομμύρια ακόμη που τους αγαπούν και τους φροντίζουν».

«Ξέρω από τη δική μου εμπειρία ότι η διάγνωση καρκίνου μπορεί να είναι συντριπτική. Ωστόσο, γνωρίζω επίσης ότι η έγκαιρη διάγνωση είναι το κλειδί που μπορεί να μεταμορφώσει τα θεραπευτικά ταξίδια, δίνοντας ανεκτίμητο χρόνο στις ιατρικές ομάδες - και, στους ασθενείς τους, το πολύτιμο δώρο της ελπίδας».

«Η έγκαιρη διάγνωση σώζει απλώς ζωές» υπογράμμισε ο μονάρχης, στη δραματική του έκκληση για πρόωρη διάγνωση.

«Όπως έχω παρατηρήσει στο παρελθόν, οι πιο σκοτεινές στιγμές μιας ασθένειας μπορούν να φωτιστούν από τη μεγαλύτερη συμπόνια. Όμως η συμπόνια πρέπει να συνοδεύεται από δράση».

Σημειώνεται ότι το είδος του καρκίνου από το οποίο πάσχει ο βασιλιάς δεν θα ανακοινωθεί. Πηγές από το Παλάτι δηλώνουν ότι, στην προσπάθειά του να στηρίξει όλους τους καρκινοπαθείς, είναι προτιμότερο να μην αναφέρεται στη δική του συγκεκριμένη πάθηση, αλλά να μιλά για όσους επηρεάζονται από όλες τις μορφές της νόσου.

Πάντως, επιβεβαιώνεται εκ νέου ότι δεν πρόκειται για καρκίνο του προστάτη. Τον Ιανουάριο του 2023, υποβλήθηκε σε θεραπεία για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της επέμβασης εντοπίστηκε ένα ξεχωριστό ζήτημα που διαγνώστηκε ως μορφή καρκίνου.

Πριν από τη δημοσιοποίηση του βίντεο, το Παλάτι συζήτησε με τη βρετανική κυβέρνηση, η οποία ήταν «πλήρως υποστηρικτική», καθώς και με ανώτερους εμπειρογνώμονες στην έρευνα για τον καρκίνο.

Η Μισέλ Μίτσελ, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Cancer Research UK, δήλωσε: «Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες στον προστάτη μας, την Αυτού Μεγαλειότητα τον βασιλιά. Γνωρίζουμε ότι όταν τα δημόσια πρόσωπα μιλούν ανοιχτά για τη διάγνωσή τους, αυτό μπορεί να παρακινήσει άλλους να ελέγξουν την υγεία τους. Του ευχόμαστε τα καλύτερα για τη συνεχή ανάρρωσή του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.