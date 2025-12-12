Σχεδόν δύο χρόνια μετά την αποκάλυψη ότι νοσεί από καρκίνο, ο βασιλιάς Κάρολος αναμένεται να δώσει σήμερα Παρασκευή στους Βρετανούς μια ιδέα του τρόπου με τον οποίο ζει μαζί με την ασθένεια, σε ένα προ-μαγνητοσκοπημένο τηλεοπτικό μήνυμα.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε το πρωί πως το μήνυμά του, το οποίο γύρισε στα τέλη Νοεμβρίου, θα προβληθεί στις 20.00 (τοπική ώρα, 22.00 ώρα Ελλάδας), στο πλαίσιο ενός προγράμματος του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου Channel 4 που στοχεύει στο να ενθαρρύνει την πρόληψη του καρκίνου και να συγκεντρώσει χρήματα για την έρευνα.

Ο βασιλιάς, που ανακοίνωσε την 5η Φεβρουαρίου του 2024 ότι νοσεί από έναν καρκίνο χωρίς να διευκρινίσει το είδος του, «θα υπογραμμίσει τη σημασία των προγραμμάτων πρόληψης του καρκίνου προκειμένου να προάγει μια πρώιμη διάγνωση και θα μοιραστεί τις σκέψεις του σχετικά με τη διαδρομή προς την ανάρρωση», επισήμανε το παλάτι σε ένα δελτίο Τύπου.

Την προβολή αυτού του μηνύματος, η διάρκεια του οποίου δεν έχει αποσαφηνιστεί, θα ακολουθήσει μια ζωντανή σύνδεση από μια αντικαρκινική μονάδα σε ένα νοσοκομείο του Κέιμπριτζ, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Το τέλος ενός ταμπού

Την 5η Φεβρουαρίου, η ανακοίνωση από το παλάτι της διάγνωσης με καρκίνο του Καρόλου, έπειτα από μια χειρουργική επέμβαση που συνδεόταν με την υπερτροφία του προστάτη, έβαλε τέλος σε ένα ταμπού: ιστορικά, οι μονάρχες δεν αποκάλυπταν λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους.

Το δελτίο Τύπου των βρετανικών ανακτόρων είχε τότε αναφέρει πως ο βασιλιάς είχε ξεκινήσει «ένα πρόγραμμα θεραπειών», κατά τη διάρκεια του οποίου θα απέφευγε τις δημόσιες εκδηλώσεις, αλλά θα συνέχιζε να εργάζεται από το σπίτι του.

Δύο μήνες μετά, τον Απρίλιο του 2024, επανέλαβε τις δημόσιες εμφανίσεις του, επισκεπτόμενος ένα αντικαρκινικό κέντρο του Λονδίνου, με τη συνοδεία της βασίλισσας Καμίλα. Σε συνομιλία που είχε με μία ασθενή, μίλησε για το «σοκ» που ένιωσε όταν του ανακοινώθηκε η διάγνωσή του.

Τότε, οι γιατροί του είχαν δηλώσει «πολύ ενθαρρυμένοι από την πρόοδό του».

Τον Μάρτιο του 2025, το παλάτι έκανε γνωστό πως ο βασιλιάς είχε νοσηλευτεί για λίγο, εξαιτίας «παρενεργειών» της θεραπείας του κατά του καρκίνου. Ένα επεισόδιο που μια πηγή από τα ανάκτορα χαρακτήρισε εκείνη την εποχή «μικρή αναποδιά».

Και τον Μάιο, κατά τη διάρκεια μιας εξόδου στο Μπράντφορντ, ο Κάρολος, σε ερώτηση που του έθεσε μια ανθοπώλισσα για την υγεία του, απάντησε σχολιάζοντας: «Θα ήθελα να πιστεύω ότι βρίσκομαι σε καλό δρόμο».

Τους τελευταίους μήνες, ο Κάρολος παρέστη σε σειρά επίσημων εκδηλώσεων, υποδεχόμενος κυρίως τον Ντόναλντ Τραμπ για μια επίσκεψη αρχηγού Κράτους και επιπλέον ταξίδεψε στο εσωτερικό του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά επίσης και στον Καναδά τον Μάιο ή στο Βατικανό τον Οκτώβριο, για μια ιστορική προσευχή με τον πάπα Λέων.

Ο Κάρολος μοιάζει, ωστόσο, αποφασισμένος να επικοινωνήσει την εμπειρία του απέναντι στη νόσο.

Μια διάγνωση με καρκίνο είναι «προκαλεί έντονη εντύπωση και ορισμένες φορές είναι τρομακτική», έγραφε τον Απρίλιο σε μια ευχαριστήρια επιστολή προς βρετανικές οργανώσεις αρωγής.

Ακόμα κι αν «δεν μπορούμε να περιμένουμε από εκείνον να είναι παρών 100%», έλεγε το Νοέμβριο ο βασιλικός σχολιαστής και συγγραφέας Ρόμπερτ Τζόνσον ενώπιον δημοσιογράφων, «εκείνος σέβεται τις υποχρεώσεις του και συνεχίζει να κάνει όλα όσα περιμένουμε από έναν βασιλιά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

