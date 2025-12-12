Ευρωπαίοι και Ουκρανοί ζητούν εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ

Οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί ζητούν από τις ΗΠΑ σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση σχετικά με τα εδάφη της ανατολικής Ουκρανίας που παραμένουν υπό ρωσικό έλεγχο, σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Σύμβουλος του Γάλλου προέδρου δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές προσδοκίες από την Ουάσινγκτον ενδέχεται να θυμίζουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, δηλαδή μια αμερικανική εγγύηση ασφαλείας για τα μέλη της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων».

Ο ίδιος αξιωματούχος τόνισε την ανάγκη για «πλήρη διαφάνεια για τις εγγυήσεις ασφαλείας» που θα μπορούσαν να προσφέρουν Ευρωπαίοι και Αμερικανοί στους Ουκρανούς, πριν υπάρξει οποιαδήποτε διευθέτηση στο ζήτημα των εδαφών.

Η γαλλική προεδρία υπογράμμισε ότι οι Ουκρανοί δεν έχουν καταλήξει σε καμία συμφωνία για το εδαφικό και δεν εξετάζουν προς το παρόν τέτοιο ενδεχόμενο, διαψεύδοντας δημοσιεύματα που αναφέρουν το αντίθετο. Ειδικότερα, σημειώνεται πως «οι Ουκρανοί δεν έχουν κάνει συμφωνία για τα εδάφη, δεν συζητούν σήμερα συμφωνία για τα εδάφη, δεν συζητούν αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη», όπως ανέφερε ο σύμβουλος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, Ουκρανία, ΗΠΑ και ευρωπαϊκές δυνάμεις συνεχίζουν να εργάζονται για τη διαμόρφωση κοινής θέσης ως προς το περίγραμμα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, που θα περιλαμβάνει και τις σχετικές εγγυήσεις ασφαλείας, και θα τεθεί προς διαπραγμάτευση με τη Ρωσία.

Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι να διαμορφωθεί μια ισχυρή και ενιαία βάση για διαπραγμάτευση, η οποία θα ενώνει Ουκρανούς, Αμερικανούς και Ευρωπαίους, διασφαλίζοντας τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ουκρανικών συμφερόντων. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να μπορεί να προωθηθεί αποτελεσματικά από τους Αμερικανούς διαπραγματευτές προς τη ρωσική πλευρά.

Τέλος, ο σύμβουλος του Μακρόν σημείωσε πως προς το παρόν δεν υπάρχει κοινό κείμενο, ωστόσο οι συζητήσεις αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, τόσο τηλεφωνικά όσο και με δια ζώσης επαφές. Δεν διευκρινίστηκε αν η Ουάσινγκτον έχει θέσει συγκεκριμένη διορία για τις διαβουλεύσεις.

Πηγή: skai.gr

