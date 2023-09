Βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος του Μπομπ Μενέντεζ - Αποχωρεί προσωρινά από την προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

Δικαστικές περιπέτειες για τον δημοκρατικό γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ, ο οποίος χθες ανακοίνωσε ότι αποχωρεί προσωρινά από την προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων, μετά τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν ότι ο ίδιος και η σύζυγός του δωροδοκήθηκαν από τρεις επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσι.

Ο ίδιος ο Μενέντεζ κατήγγειλε συκοφαντική εκστρατεία σε βάρος του.

Το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν ανακοίνωσε ότι παραπέμπει το ζεύγος Μενέντεζ με την κατηγορία ότι δέχτηκαν δωροδοκίες χιλιάδων δολαρίων με αντάλλαγμα την επιρροή Μενέντεζ στη Γερουσία προς όφελος των επιχειρηματιών, αλλά και της κυβέρνησης της Αιγύπτου.

Ειδικότερα, στο κατηγορητήριο των 39 σελίδων αναφέρεται ότι από το 2018 ο Μενέντεζ και η σύζυγός του δέχτηκαν δωροδοκίες εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων με αντάλλαγμα να χρησιμοποιήσουν την εξουσία και την επιρροή του γερουσιαστή με σκοπό τον πλουτισμό και την προστασία των επιχειρηματιών Wael Hana, Jose Uribe και τον Fred Daibes, αλλά και προς όφελος της κυβέρνησης της Αιγύπτου.

Οι δωροδοκίες φέρεται να περιελάμβαναν μετρητά, χρυσό, πληρωμές για στεγαστικό δάνειο, αποζημίωση για «χαμηλή ή καθόλου δουλειά», ένα πολυτελές όχημα και «άλλα πράγματα αξίας», σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Οι εισαγγελείς συμπεριέλαβαν φωτογραφίες μετρητών και δύο από τις ράβδους χρυσού που λένε ότι κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του Menendez και σε μια θυρίδα ασφαλείας τον Ιούνιο του 2022:

U.S. Senator Robert Menendez, his wife, and three New Jersey businessmen charged with bribery offenses@NewYorkFBI https://t.co/YoE9xEirOo pic.twitter.com/wR27VDYAK7