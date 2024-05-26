Ψυχραιμία στην Έλενα Ακρίτα συνιστά η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, σημειώνοντας σε νέα ανάρτησή της στο X πως θα κληθεί να απολογηθεί για τα «άθλια ψεύδη» μετά την μήνυση που κατέθεσε εναντίον της.

«Θα συνιστούσα ψυχραιμία στην Κα Ακρίτα σχετικά με τα όσα άθλια ψεύδη έχει πει προσβάλλοντας την προσωπικότητα μου. Άλλωστε θα κληθεί να απολογηθεί στις δικαστικές αίθουσες μετά τη μήνυση που κατέθεσα στις 14.5.2024 σε βάρος της για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης», αναφέρει στην ανάρτησή της η κα Γκραμπόφσκι.

Μεταξύ άλλων στη μήνυσή της η κα Γκραμπόφσκι αναφέρει πως:

«Η εγκαλούμενη Έλενα Ακρίτα όπως αμέσως κατωτέρω αναφέρεται προέβη στην τέλεση του αδικήματος της συκοφαντική δυσφήμισης μέσω των σχετικών αναρτήσεων της στο λογαριασμό «Elena Akrita» που η ίδια τηρεί στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Λίγη ώρα νωρίτερα η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ είχε υποστηρίξει σε δική της ανάρτηση στο Facebook ότι δεν είχε λάβει ούτε μήνυση, ούτε αγωγή από την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

«Δεν έχω πάρει ούτε μήνυση ούτε αγωγή από την Μαρέβα Γκραμποφσκι Μητσοτάκη. Ίσως αργοτερα… Άλλωστε, έχει δεσμευτεί ο πρωθυπουργός ότι θα έρθει μαρτυρας εναντίον μου, έτσι δεν είναι; Κλείνω τα σχόλια την κατανόηση σας, οι λόγοι ευνόητοι».

