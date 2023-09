Μεξικό: Οκτώ νεκροί εντοπίστηκαν σε εθνικό δρυμό κοντά στο Ακαπούλκο Κόσμος 07:49, 23.09.2023 linkedin

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε τρεις εβδομάδες μετά την εξαφάνιση επτά ανθρώπων στο Ακαπούλκο, οι οποίοι είχαν απαχθεί από κέντρο αποτοξίνωσης