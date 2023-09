Αρνείται τις κατηγορίες ο Μενέντεζ: Καταγγέλει επιχείρηση φίμωσής του και αφήνει αιχμέ και για Τουρκία Κόσμος 18:52, 22.09.2023 linkedin

Για χρόνια, δυνάμεις στο παρασκήνιο προσπαθούν επανειλημμένα να σιγήσουν τη φωνή μου και να σκάψουν το πολιτικό μου τάφο, είπε ο κ. Μενέντεζ - Η πρώτη του δήλωση