«Πρασίνισε» η Alexander Platz από φίλους του Παναθηναϊκού πριν τον τελικό

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού τραγουδάν όλοι μαζί συνθήματα

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ένα «βήμα» πριν κερδίσει το έβδομο «αστέρι» του στην Euroleague.

Ο αντίπαλός του για αυτό είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία απέκλεισε τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι φίλοι του Εξάστερου έχουν ταξιδέψει στο Βερολίνο και έχουν κάνει την παρουσία τους αισθητή.

Το Paopantou.gr, έχοντας απεσταλμένο τον Κωνσταντίνο Σουσανίδη, έκανε ένα γκάλοπ για τις προβλέψεις που έχουν οι φίλαθλοι για τον τελικό. Έπειτα, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού συγκεντρώθηκαν στην Alexander Platz, όπου και τραγουδούσαν συνθήματα για την ομάδα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Ρεάλ Μαδρίτης Γερμανία
