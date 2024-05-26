«Πρασίνισε» η Alexander Platz από φίλους του Παναθηναϊκού πριν τον τελικό

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ένα «βήμα» πριν κερδίσει το έβδομο «αστέρι» του στην Euroleague.

Ο αντίπαλός του για αυτό είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία απέκλεισε τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι φίλοι του Εξάστερου έχουν ταξιδέψει στο Βερολίνο και έχουν κάνει την παρουσία τους αισθητή.

Το Paopantou.gr, έχοντας απεσταλμένο τον Κωνσταντίνο Σουσανίδη, έκανε ένα γκάλοπ για τις προβλέψεις που έχουν οι φίλαθλοι για τον τελικό. Έπειτα, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού συγκεντρώθηκαν στην Alexander Platz, όπου και τραγουδούσαν συνθήματα για την ομάδα.

Περισσότερα στο Paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.