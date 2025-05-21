Κλιμακώνεται η ένταση στη Βαλτική με το Κρεμλίνο να προειδοποιεί ότι θα υπερασπιστεί τα ρωσικά πλοία με «όλα τα νόμιμα μέσα» την ώρα που εντείνεται η ανησυχία για τη δράση του «σκιώδους στόλου» που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο.

Ειδικότερα, η Μόσχα διαμηνύει ότι θα υπερασπιστεί τα πλοία της στη Βαλτική Θάλασσα με κάθε νόμιμο μέσο, λίγες ημέρες αφότου έστειλε μαχητικό αεροσκάφος όταν Εσθονοί αξιωματούχοι επιχείρησαν να σταματήσουν δεξαμενόπλοιο του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» στη δική τους οικονομική ζώνη.

«Υπάρχει μια αρκετά ευρεία γκάμα διαθέσιμων μέσων – φυσικά, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, την Τετάρτη, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης. «Όπως έδειξαν τα πρόσφατα γεγονότα που σχετίζονται με την απόπειρα πειρατικής επίθεσης σε ένα από τα δεξαμενόπλοια, η Ρωσία έδειξε ότι είναι ικανή να απαντήσει με αρκετά σκληρό τρόπο».

Οι δηλώσεις έρχονται καθώς τα κράτη της Βαλτικής εκφράζουν ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία για τη δραστηριότητα των πλοίων που μεταφέρουν ρωσικά φορτία πετρελαίου στο εξωτερικό – μια βασική πηγή εσόδων για την κυβέρνηση της Μόσχας. Φοβούνται ότι τα πλοία αυτά θα μπορούσαν να προκαλέσουν παραβιάσεις ασφαλείας, ζημιές σε καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας και Διαδικτύου, ή και περιβαλλοντικούς κινδύνους λόγω της ηλικίας τους και της ασφαλιστικής κάλυψης από άγνωστες εταιρείες.

Καθώς τα πλοία αυτά δεν έπλεαν υπό ρωσική σημαία, η κυβέρνηση της Μόσχας είχε μέχρι τώρα αποφύγει να παρέμβει ή να σχολιάσει άμεσα.

Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα, ρωσικό μαχητικό εισήλθε για λίγο στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, καθώς το ναυτικό της Εσθονίας προσπαθούσε να επιθεωρήσει δεξαμενόπλοιο που μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η Ρωσία έθεσε «υπό κράτηση» ένα ελληνόκτητο πλοίο που μετέφερε σχιστολιθικό πετρέλαιο από λιμάνι της Εσθονίας. Το πλοίο συνέχισε το ταξίδι του μόνο αφού παρέμεινε για δύο ημέρες αγκυροβολημένο κοντά σε ρωσικά ελεγχόμενο νησί στη Βαλτική.

Οι ηγέτες των χωρών της Βαλτικής έχουν δεσμευτεί να λάβουν μέτρα κατά δεξαμενόπλοιων του σκιώδους στόλου που πλέουν στα ύδατά τους, ελέγχοντας τα ασφαλιστήριά τους και το αν συμμορφώνονται με τους διεθνείς κανονισμούς. Πολλά τέτοια πλοία έχουν τεθεί υπό κράτηση από τις αρχές της Γερμανίας, της Φινλανδίας και της Εσθονίας τους τελευταίους μήνες.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι ένα ρωσικό πλοίο υπό καθεστώς κυρώσεων εκτελούσε «ύποπτους ελιγμούς» κοντά στο υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτροδότησης που συνδέει την Πολωνία με τη Σουηδία. Το δεξαμενόπλοιο αναχώρησε προς ρωσικό λιμάνι μετά από «αποτελεσματική επέμβαση του στρατού μας», πρόσθεσε.

Παρότι η Ρωσία έχει ουσιαστικά χάσει την ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου, τα λιμάνια της Βαλτικής παραμένουν κρίσιμα για την αποστολή αργού και πετρελαϊκών προϊόντων στην περιοχή, με προορισμό την Ασία και τη Λατινική Αμερική.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.