Bloomberg: Η ρωσική προέλαση στην Ουκρανία επιβραδύνεται παρά τους ισχυρισμούς του Πούτιν

Διαφορετική εικόνα από εκείνη που προβάλλει ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, για το πεδίο των μαχών δείχνουν αναλύσεις δεδομένων του πρακτορείου Bloomberg, οι οποίες αποκαλύπτουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία έχουν σημειώσει μόνο μικρά εδαφικά κέρδη φέτος, λόγω της σθεναρής αντίστασης του ουκρανικού στρατού.

Όπως σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο τα δεδομένα που παραθέτει από το μέτωπο αποδυναμώνουν τους ισχυρισμούς του Ρώσου προέδρου ότι ο στρατός του έχει αποκτήσει το πλεονέκτημα στον πόλεμο.

Τα δεδομένα από το πεδίο της μάχης δείχνουν ότι παρά το σταθερό πλεονέκτημα σε ανθρώπινο δυναμικό και τα σταθερά κέρδη, ο ρωσικός στρατός έχει μέχρι στιγμής αποτύχει να εκπληρώσει τους πολεμικούς στόχους του. Ο ρυθμός της κύριας ρωσικής προέλασης στην ανατολική Ουκρανία έχει μειωθεί στο μισό από την αρχή του έτους, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο μέχρι το τέλος του 2024, σύμφωνα με δεδομένα που συνέλεξε η υπηρεσία χαρτογράφησης ανοιχτού κώδικα DeepState.

Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποσύρεται από τις αμερικανικές προσπάθειες για τερματισμό των εχθροπραξιών, οι απεσταλμένοι του Πούτιν συνεχίζουν να διατυπώνουν μαξιμαλιστικά αιτήματα, ζητώντας από την Ουκρανία να παραχωρήσει τέσσερις περιοχές στην ανατολική και νότια Ουκρανία για τις οποίες το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι έχει θέσει υπό την κυριαρχία του, αλλά της κατέχει μόνο εν μέρει. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απορρίψει το αίτημα του Κρεμλίνου.

Η παραπαίουσα διπλωματική διαδικασία σημαίνει ότι το μέλλον της Ουκρανίας και η ευρύτερη ασφάλεια της Ευρώπης είναι πιθανό να διαμορφωθούν από τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης. Με τις ρωσικές και ουκρανικές δυνάμεις να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αδιέξοδο, η ενίσχυση του στρατού του Κιέβου θα είναι πιθανότατα καθοριστική.

Ο ρωσικός στρατός έχει προχωρά κατά μέσο όρο περίπου 41 τετραγωνικά χιλιόμετρα την εβδομάδα στην ουκρανική επικράτεια, έναντι περίπου 125 τετραγωνικών χιλιομέτρων την εβδομάδα κατά μέσο όρο από τα μέσα Αυγούστου μέχρι το τέλος του περασμένου έτους, σύμφωνα με τα δεδομένα που ανέλυσε το Bloomberg.

Η κατάσταση στο πεδίο της μάχης έρχεται σε έντονη αντίθεση με τη διπλωματική μετατόπιση υπέρ του Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος προσπάθησε να κερδίσει χρόνο αυτή την εβδομάδα στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Τραμπ, ο οποίος υποχώρησε από τις απαιτήσεις για κατάπαυση του πυρός και τις απειλές για κυρώσεις, εγείροντας ανησυχίες στην Ευρώπη ότι απομακρύνεται από τη δέσμευσή του για ταχεία ειρηνευτική συμφωνία.

Σε επόμενο τηλεφώνημα με Ευρωπαίους ηγέτες, ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε πεπεισμένος ότι η Ρωσία κερδίζει, επαναλαμβάνοντας αρκετά από τα βασικά σημεία της ρητορικής του Κρεμλίνου, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τη συζήτηση αλλά αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις κεκλεισμένων των θυρών συνομιλίες.

Η πραγματικότητα στο έδαφος δίνει μια διαφορετική εικόνα. Δημόσια διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι η Ρωσία έχει καταλάβει λιγότερο από το ένα τέταρτο του 1% – συγκεκριμένα 0,15% – της ουκρανικής επικράτειας από τον Ιανουάριο. Η ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπου σημειώνονται οι σφοδρότερες μάχες του πολέμου και η οποία είναι μερικώς υπό ρωσική κατοχή για πάνω από μία δεκαετία, εξακολουθεί να μην βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο της Μόσχας.

Τα νούμερα, ωστόσο, συνοδεύονται από πολλές επιφυλάξεις. Οι μάχες που επιβραδύνθηκαν από τον κρύο ουκρανικό χειμώνα συνήθως εντείνονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Όπως συμβαίνει με κάθε πόλεμο, οι εξελίξεις μπορεί να πάρουν απρόβλεπτη τροπή, λόγω των πολιτικών αποφάσεων που λαμβάνονται πολύ μακριά από το μέτωπο.

Ωστόσο, με τον σημερινό ρυθμό της ρωσικής προέλασης στο Ντονέτσκ – μια περιοχή λίγο μικρότερη από το Βέλγιο – θα χρειάζονταν αρκετά χρόνια για να καταληφθεί πλήρως, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg βασισμένους σε δεδομένα του DeepState. Σύμφωνα με τα δεδομένα, με μία θεωρητική εκτίμηση η πλήρης κατοχή ολόκληρης της Ουκρανίας θα απαιτούσε πάνω από έναν αιώνα.

«Η σκέψη του Πούτιν ότι μπορεί να καταλάβει και τις τέσσερις περιοχές γρήγορα — ή ακόμη και σύντομα — δεν είναι καθόλου ρεαλιστική», δήλωσε ο Έρικ Σιαραμέλα, ανώτερος εταίρος στο πρόγραμμα Ρωσίας και Ευρασίας του Carnegie Endowment for International Peace.

Αναφερόμενος στις καλά ανεπτυγμένες ουκρανικές αμυντικές γραμμές, δήλωσε ότι η Ρωσία «επιτυγχάνει μόνο τοπικές διεισδύσεις».

Καμία από τις εκτιμήσεις δεν υποβαθμίζει τις μεγάλες προκλήσεις της Ουκρανίας, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, έναν πληθυσμό εξαντλημένο από τον πόλεμο και τη μειωμένη αμερικανική υποστήριξη.

Καθώς οι μάχες γίνονται σφοδρότερες τους θερινούς μήνες, η πιθανότητα να καταφέρει η Τωσία να διασπάσει την πρώτη γραμμή παραμένει υπαρκτός κίνδυνος για την Ουκρανία, παρότι τα ρωσικά στρατεύματα προχωρούν με τεράστιο κόστος σε απώλειες.

Το Ποκρόφσκ, ένα ουκρανικό προπύργιο στην περιφέρεια του Ντονέτσκ και βασικός στόχος της τρέχουσας πολεμικής εκστρατείας της Ρωσίας, έχει καταφέρει να αντέξει, όμως η άμυνα του Κιέβου στην πόλη γίνεται ολοένα και πιο εύθραυστη.

«Κάθε εκστρατεία φτάνει σε ένα σημείο καμπής, όταν το μέτωπο αρχίζει να καταρρέει», δήλωσε ο Γεβγκένι Μπουνζίνσκι, απόστρατος Ρώσος στρατηγός και αναλυτής άμυνας με έδρα τη Μόσχα. «Αυτό το σημείο θα έρθει, γιατί τα προβλήματα της Ουκρανίας είναι συστημικά».

Παρά το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι υποστηρικτές — με επικεφαλής τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο — έχουν εντείνει τις δεσμεύσεις τους υπέρ της Ουκρανίας, ο ισχυρότερος σύμμαχος του Κιέβου αλλάζει κατεύθυνση, με δυνητικά σοβαρές συνέπειες για τη συνέχιση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας πέρα από το καλοκαίρι.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιπλήξει τον Ζελένσκι ενώ ασκεί ελάχιστη πίεση στον Πούτιν, όπως φάνηκε και από την υπαναχώρησή του σε απειλές για νέες κυρώσεις εάν ο Πούτιν απέρριπτε την άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

Οι δηλώσεις του αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη κόπωση από τον ρόλο του διαμεσολαβητή, εντείνοντας την πιθανότητα αποχώρησης από διαπραγματεύσεις που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα. Ο Τζακ Γουότλινγκ, ανώτερος ερευνητής για τις χερσαίες επιχειρήσεις στο Royal United Services Institute του Λονδίνου, δήλωσε ότι η διπλωματική υποχώρηση εξυπηρετεί τον Πούτιν.

«Η Ρωσία δεν μπορεί να διατηρήσει επ’ αόριστον τις επιχειρήσεις, αλλά προς το παρόν η Μόσχα θεωρεί ότι η επιρροή της στην Ουκρανία θα αυξηθεί με τον χρόνο», είπε ο Γουότλινγκ. «Και αφού ο Τραμπ έχει υπονοήσει σαφώς ότι θα αποσυρθεί από τις διαπραγματεύσεις, ο ρωσικός στρατός προετοιμάζεται να εντείνει τις επιχειρήσεις του».

Αυτό προκαλεί βαθιά ανησυχία στο Κίεβο, το οποίο πιστεύει ότι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ των συμμάχων του έχουν τη δύναμη να εξαναγκάσουν τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο. Πρόκειται για ένα στοιχείο που υπερβαίνει τη στρατιωτική εξάρτηση της Ουκρανίας από τις ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει τα συστήματα αεράμυνας Patriot, την υπηρεσία Διαδικτύου Starlink και δεδομένα πληροφοριών.

«Είναι η Αμερική που φοβάται η Ρωσία — και είναι η αμερικανική επιρροή που μπορεί να σώσει πολλές ζωές, αν χρησιμοποιηθεί ως μοχλός πίεσης για να τελειώσει ο Πούτιν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω Telegram στο τακτικό βραδινό του διάγγελμα προς τον ουκρανικό λαό την Τρίτη.

Ωστόσο, το Κρεμλίνο επίσης αντιμετωπίζει δύσκολες επιλογές όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, σύμφωνα με τον Γουότλινγκ.

«Ενώ η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει να πολεμά για δύο ακόμη περιόδους, περαιτέρω επιθετικές επιχειρήσεις μετά το 2026 πιθανότατα θα απαιτήσουν νέες αναγκαστικές επιστρατεύσεις, που είναι τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά δύσκολες», δήλωσε.

Οι δυνάμεις του Κρεμλίνου σημειώνουν πρόοδο και «ο χρόνος είναι με το μέρος της Ρωσίας», δήλωσε ο Ίγκορ Κοροτσένκο, αρχισυντάκτης του περιοδικού National Defense στη Μόσχα. Όποια εδαφικά κέρδη κι αν επιτύχει η Ρωσία, «θα ενισχύσουν αντικειμενικά τη διαπραγματευτική της θέση», είπε.

Πηγή: skai.gr

