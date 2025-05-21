Η Φινλανδία ολοκλήρωσε τα πρώτα 35 χιλιόμετρα (22 μίλια) ενός φράχτη ύψους 4,5 μέτρων που κατασκευάζει στα ανατολικά της σύνορα με τη Ρωσία για να εμποδίσει τους μετανάστες να περνούν από την έρημο, ανακοίνωσε η Φινλανδική Συνοριακή Φρουρά την Τετάρτη.

Η Φινλανδία ξεκίνησε την κατασκευή του φράχτη, ο οποίος θα καλύψει τελικά 200 χιλιόμετρα (124 μίλια) από το συνολικό μήκος των 1.344 χιλιομέτρων (835 μίλια) των συνόρων, πέρυσι ως απάντηση στη μετανάστευση μέσω των συνόρων της Ρωσίας το 2023, η οποία πιστεύει ότι ενορχηστρώθηκε σκόπιμα από τη Μόσχα, όπως αναφέρει το Reuters.

«Ο κύριος σκοπός του φράχτη είναι να ελέγξει μια μεγάλη μάζα ανθρώπων εάν προσπαθήσουν να εισέλθουν από τη Ρωσία στη Φινλανδία», δήλωσε στο Reuters ο αναπληρωτής διοικητής της συνοριακής φρουράς της Νοτιοανατολικής Φινλανδίας, Ανττι Βίρτα.

Ωστόσο, η Φινλανδία έχει αντιμετωπίσει κριτική, και όχι μόνο από τη Ρωσία, για το κλείσιμο των συνόρων και την κατασκευή φράχτη.

Μετά από δεκαετίες ειρηνικών σχέσεων με τη Ρωσία, η Φινλανδία εντάχθηκε στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ πριν από δύο χρόνια ως απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ωθώντας τη Μόσχα να απειλήσει το Ελσίνκι με αντίποινα.

Την ίδια χρονιά - το 2023 - περίπου 1.300 μετανάστες από τρίτες χώρες όπως Συρία και Σομαλία έφτασαν μέσω της Ρωσίας στα σύνορα της Φινλανδίας για να ζητήσουν άσυλο, έως ότου η Φινλανδία έκλεισε επ' αόριστον και τα οκτώ σημεία διέλευσης για να βάλει τέλος στο φαινόμενο.

Η Ρωσία αρνήθηκε ότι ενορχηστρώνει τις μεταναστευτικές ροές. Εκείνη την εποχή, η ρωσική κυβέρνηση δήλωσε ότι λυπάται βαθιά για την απόφαση της Φινλανδίας να κλείσει τα περάσματα στα σύνορά της, λέγοντας ότι αντικατοπτρίζει την υιοθέτηση αντιρωσικής στάσης από το Ελσίνκι.

«Το φράγμα των συνόρων είναι απολύτως απαραίτητο για τη διατήρηση της συνοριακής ασφάλειας», δήλωσε ο επικεφαλής των επιχειρήσεων Samuel Siljanen.

«Από τη σκοπιά της συνοριακής φρουράς, βελτιώνει την ικανότητά μας σε σχέση με την επιτήρηση των συνόρων, στο να ενεργούμε εάν υπάρξει κάποιου είδους αναστάτωση στα σύνορα ή κάποιο περιστατικό στα σύνορα», είπε, προσθέτοντας ότι ο φράχτης ήταν απαραίτητος για την καταπολέμηση της ενορχηστρωμένης μετανάστευσης.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζήτησε από τη Φινλανδία να δικαιολογήσει το επ' αόριστον κλείσιμο των συνόρων. Ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Michael O'Flaherty, προειδοποίησε πέρυσι ότι οι προσωρινοί περιορισμοί της Φινλανδίας στις αιτήσεις ασύλου «θα παραβίαζαν τις διεθνείς υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης επαναπροώθησης και συλλογικής απέλασης».

Ο φράκτης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2026, σύμφωνα με τη συνοριοφυλακή.

