Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, επανέλαβε για μία ακόμη φορά τους ισχυρισμούς του περί νεοναζιστικής ιδεολογίας των Ουκρανών, προχωρώντας μάλιστα σε χαρακτηρισμούς, αποκαλώντας τους «ηλίθιους».

Ειδικότερα, κατά την επίσκεψή του στο Κουρσκ, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι «οι Ουκρανοί μαχητές που καταστρέφουν μνημεία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου δείχνουν απλώς κατάφωρη ηλιθιότητα, αποκαλύπτοντας τη νεοναζιστική τους φύση».

«Είναι άνθρωποι με νεοναζιστικές ιδέες», σημείωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας «θα έρχονταν δεύτεροι ακόμη και σε διαγωνισμό ηλιθίων. Γιατί; Γιατί είναι ηλίθιοι».

Σημειώνεται ότι ο ουκρανικός στρατός εξαπέλυσε μία αιφνιδιαστική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ στις 6 Αυγούστου 2024.

Ο Ρώσος πρόεδρος επισκέφθηκε χθες, Τρίτη, την περιφέρεια Κουρσκ, στη δυτική Ρωσία στα σύνορα με την Ουκρανία, για πρώτη φορά αφού ο ρωσικός στρατός εκδίωξε από την περιοχή τις ουκρανικές δυνάμεις, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποίησε χθες επίσκεψη εργασίας στην περιφέρεια Κουρσκ, όπου συναντήθηκε με τον υπηρεσιακό κυβερνήτη Αλεξάντρ Κινστέιν και εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων, διευκρίνισε το Κρεμλίνο.

Η Ρωσία ανακοίνωσε στα τέλη Απριλίου ότι ανακατέλαβε όλες τις περιοχές στην περιφέρεια Κουρσκ που είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους οι ουκρανικές δυνάμεις, μετά την αιφνιδιαστική διείσδυσή τους τον Αύγουστο του 2024.

Ο Κινστέιν δήλωσε στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πούτιν ότι στο Κουρσκ βρίσκεται σε εξέλιξη "ενεργητική αποναρκοθέτηση", με "δεκάδες εκρηκτικούς μηχανισμούς να εξουδετερώνονται καθημερινά".

Παράλληλα ο υπηρεσιακός κυβερνήτης πρότεινε τη δημιουργία ενός μουσείου αφιερωμένου "στα γεγονότα στην περιοχή του Κουρσκ το διάστημα 2024- 2025" προκειμένου "να διατηρηθεί η μνήμη όσων συνέβησαν εδώ, του ηρωισμού των υπερασπιστών μας και των κατοίκων", μια ιδέα την οποία δήλωσε ότι στηρίζει ο Ρώσος πρόεδρος.

Εξάλλου το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Rossia 24 μετέδωσε εικόνες από τη συνάντηση του Πούτιν, που φαινόταν χαλαρός και χαμογελαστός, με εθελοντές γύρω από ένα τραπέζι με τσάι και γλυκά.

Παράλληλα ο Ρώσος πρόεδρος είχε συνομιλίες με τοπικούς αξιωματούχους στο Κουρτσατόφ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ, ενώ επισκέφθηκε και το εργοτάξιο του πυρηνικού σταθμού Kursk- II.

Ο Πούτιν είχε μεταβεί στο Κουρσκ και στα τέλη Μαρτίου, όταν εξέφρασε την ελπίδα η περιφέρεια "να απελευθερωθεί εντελώς" "στο άμεσο μέλλον".

Στα τέλη Απριλίου ο επικεφαλής των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων Βαλέρι Γκερασίμοφ είχε διαβεβαιώσει ότι η Ρωσία έχει ανακαταλάβει πλήρως την περιφέρεια, αν και ουκρανικές δυνάμεις είχαν μέχρι τότε υπό τον έλεγχό τους κάποιους θύλακες.

Τότε ο Γκερασίμοφ είχε αποτίσει ιδιαίτερο φόρο τιμής "στον ηρωισμό" των Βορειοκορεατών στρατιωτών που πολέμησαν στο πλευρό των Ρώσων. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Μόσχα παραδέχθηκε τη συμμετοχή τους στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Ουκρανίας.

