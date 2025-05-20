Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα το ΝΑΤΟ ότι πραγματοποιεί «επιθετικές ενέργειες» στη Βαλτική Θάλασσα, που παρεμποδίζουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας καθώς σύμφωνα με τη Μόσχα, η Εσθονία επιχείρησε να συλλάβει ένα δεξαμενόπλοιο.

Την περασμένη Πέμπτη το Ταλίν δήλωσε πως η Μόσχα έστειλε για λίγο ένα μαχητικό αεροσκάφος στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ πάνω από τη Βαλτική θάλασσα στη διάρκεια μιας προσπάθειας να ανακοπεί ένα δεξαμενόπλοιο για το οποίο υπήρχαν υποψίες ότι αποτελεί τμήμα ενός «σκιώδους στόλου» που παρακάμπτει τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση στη Ρωσία. Το Πολεμικό Ναυτικό της Εσθονίας δήλωσε πως το πλοίο αρνήθηκε να συνεργαστεί όταν του ζητήθηκε να σταματήσει και στη συνέχεια οδηγήθηκε με συνοδεία σε ρωσικά χωρικά ύδατα.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι όλα τα πλοία της μπορούν να διαπλέουν ελεύθερα τη Βαλτική και ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να αναχαιτιστούν είναι επικίνδυνη.

Σε ερώτηση που δέχθηκε σήμερα για το ζήτημα στην τακτική συνέντευξη Τύπου, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα παρακολουθεί στενά τα γεγονότα στη Βαλτική και θα αντιδράσει σε αυτό που χαρακτήρισε παράνομες ενέργειες πλοίων του ΝΑΤΟ, αν εγείρουν κινδύνους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

