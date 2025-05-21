«Ευελπιστώ ότι στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον θα δούμε την ημέρα που θα δεχθούμε την ''Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου'' ως πλήρες μέλος του οργανισμού μας», ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άτυπη Σύνοδος Κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών που διεξήχθη στη Βουδαπέστη.

Μάλιστα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία του στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών δήλωσε μεταξύ άλλων: «Πιστεύουμε ότι μια οικογενειακή φωτογραφία του τουρκικού κόσμου χωρίς την "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου" θα είναι πάντα ελλιπής».

Αναφερόμενος στους Τουρκοκυπρίους, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε επίσης, : «Ως απαίτηση του νόμου της αδελφοσύνης μας, πρέπει να καταστήσουμε την αλληλεγγύη ανάμεσά μας πολύ πιο ορατή, φροντίζοντας ο ένας τον άλλον. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία του οικογενειακού μας συμβουλίου να αυξήσει την αλληλεγγύη του προς τον "τουρκοκυπριακό λαό" (sic), ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τουρκογενή κόσμου. Περιμένουμε από τον τουρκογενή κόσμο να μην παρεκκλίνει από το σωστό δρόμο που γνωρίζει, στον οποίο είναι ολόψυχα προσηλωμένος και να στηρίξει περισσότερο τον αγώνα για τα δικαιώματα, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη των Τουρκοκυπρίων. Από αυτή την άποψη, θα ήθελα να εκφράσω ότι βρήκα πολύ σημαντική τη συνάντηση του Συμβουλίου των Πρεσβυτέρων μας που πραγματοποιήθηκε στην "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου" στις αρχές Μαΐου».

Σε αντίθεση με τις τελευταίες συνόδους, απουσιάζει από το κάδρο της Συνόδου το ψευδοκράτος, που συμμετέχει από το 2022 στον οργανισμό υπό το καθεστώς του παρατηρητή, όπως και το Τουρκμενιστάν και η Ουγγαρία.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η αυτοαποκαλούμενη «Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου (ΤΔΒΚ)», η οποία δεν αναγνωρίζεται διεθνώς από καμία χώρα πλην της Τουρκίας, απουσιάζει από τη Σύνοδο επειδή δεν την κάλεσε η διοργανώτρια χώρα Ουγγαρία.

Υπενθυμίζεται ότι το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν και το Τουρκμενιστάν, και οι τρεις μέλη του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών, διόρισαν πρόσφατα πρέσβεις στην Κυπριακή Δημοκρατία, δηλώνοντας τη δέσμευσή τους στις αποφάσεις 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομιλία του και στις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, λέγοντας πως «οι εντατικές επαφές μας με τη Ρωσία-Ουκρανία θα συνεχιστούν».

«Όλοι μας αισθανόμαστε βαθιά τον παγκόσμιο αντίκτυπο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ασφάλειά μας. Τα μέρη συναντήθηκαν πρόσφατα ξανά στην Κωνσταντινούπολη για πρώτη φορά μετά το 2022. Θα συνεχίσουμε τις εντατικές επαφές μας και με τις δύο χώρες για την επίτευξη μιας συνολικής κατάπαυσης του πυρός και μιας δίκαιης ειρήνης» δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Για τις εξελίξεις στη Συρία είπε: «Συνεχίζουμε τις εντατικές μας προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της Συρίας έπειτα από 14 χρόνια συγκρούσεων. Είναι σημαντικό η ευκαιρία αυτή να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά και σωστά προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα όχι μόνο στη Συρία, αλλά και στην περιοχή και πέραν αυτής».

Πηγή: skai.gr

