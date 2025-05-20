Η Ρωσία απελευθέρωσε ένα ελληνόκτητο πετρελαιοφόρο, το οποίο είχε θέσει «υπό κράτηση» την Κυριακή σε ρωσικά χωρικά ύδατα, αφού είχε αποπλεύσει από ένα λιμάνι της Εσθονίας φορτωμένο με σχιστολιθικό πετρέλαιο και με τελικό προορισμό το Ρότερνταμ.

Το πλοίο συνεχίζει τον πλου του προς το ολλανδικό λιμάνι του Ρότερνταμ, μετέδωσε σήμερα η εσθονική δημόσια ραδιοτηλεόραση ERR.

Το πλοίο Green Admire, με σημαία Λιβερίας, φαίνεται σήμερα να πλέει στη Βαλτική Θάλασσα με καταγεγραμμένο προορισμό το Ρότερνταμ, σύμφωνα με την υπηρεσία δεδομένων παρακολούθησης πλοίων LSEG.

Το δεξαμενόπλοιο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Σίλαμαε της Εσθονίας, είχε ακολουθήσει μια ναυτιλιακή οδό που περνάει από ρωσικά χωρικά ύδατα και είχε στη συνέχεια «συλληφθεί» , ανακοίνωσε την Κυριακή το εσθονικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το πλοίο φέρεται να επιχείρησε να αποφύγει αβαθή ύδατα κάνοντας ελιγμό σε ρωσικά νερά.

Ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών έχει δηλώσει πως η δράση της Ρωσίας κατά του Green Admire ήταν πιθανόν απάντηση στην εκστρατεία του εσθονικού Πολεμικού Ναυτικού να επιθεωρεί δεξαμενόπλοια τα οποία χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου μέσω της Βαλτικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

