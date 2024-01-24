Έκρηξη κοντά σε πλοίο που έπλεε στα ανοικτά της Υεμένης

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα κοντά σε πλοίο που έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ναυτιλιακής ασφαλείας (UKMTO), εν μέσω των τακτικών επιθέσεων σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Η UKMTO ανέφερε ότι έλαβε πληροφορίες για μια «έκρηξη που συνέβη σε απόσταση περίπου 100 μέτρων» από ένα πλοίο, 50 ναυτικά μίλια νότια του λιμανιού Μούχα στη νοτιοδυτική Υεμένη.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές, σύμφωνα με βρετανική υπηρεσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

