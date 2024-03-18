UNICEF: Η κατάσταση στην Αϊτή μοιάζει βγαλμένη από την ταινία «Mad Max»

Η κατάσταση στην Αϊτή είναι «φρικιαστική», μοιάζει «βγαλμένη από σκηνή του ‘Max Max’», φιλμ που εκτυλίσσεται σε δυστοπικό μετά-αποκαλυπτικό μέλλον, τόνισε χθες Κυριακή η εκτελεστική διευθύντρια της UNICEF, καθώς η φτωχότερη χώρα της Καραϊβικής βιώνει τις τελευταίες εβδομάδες νέα έξαρση της βίας των συμμοριών.

«Πολλοί, πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από την πείνα και τον υποσιτισμό και δεν καταφέρνουμε να τους προσφέρουμε επαρκή βοήθεια», αναγνώρισε η Κάθριν Ράσελ κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Η Αϊτή, ειδικά η πρωτεύουσά της Πορτ-ο-Πρενς, μετατράπηκε σε θέατρο ραγδαίας κλιμάκωσης της βίας των πάνοπλων συμμοριών τις τελευταίες εβδομάδες, την ώρα που οι Αϊτινοί περιμένουν να σχηματιστεί μεταβατικό συμβούλιο, έπειτα από την αναγγελία της παραίτησης του αμφισβητούμενου de facto πρωθυπουργού Αριέλ Ανρί, καταλύτη επίσπευσης των πολιτικών εξελίξεων.

Η Κένυα, που αναμένεται να στείλει περίπου χίλιους αστυνομικούς, στο πλαίσιο διεθνούς αποστολής για την αποκατάσταση της ασφάλειας την ηγεσία της οποίας έχει προσφερθεί να αναλάβει, ανακοίνωσε πως αναστέλλει την ανάπτυξή τους, όμως διαβεβαίωσε πως θα επέμβει αφού σχηματιστεί το προεδρικό μεταβατικό συμβούλιο.

Οι συμμορίες ελέγχουν μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του 80% της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς. Οι ωμότητες των κακοποιών —δολοφονίες, βιασμοί, απαγωγές για λύτρα, λεηλασίες...— έχουν πολλαπλασιαστεί.

«Με κάποιο τρόπο, πρέπει να πάρουμε περισσότερο έλεγχο της κατάστασης, ούτως ώστε να μπορεί να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια» στην Αϊτή, είπε χθες η Κάθριν Ράσελ, θυμίζοντας τη λιτανεία των καταστροφών που έχουν πλήξει τη χώρα την τελευταία σχεδόν δεκαπενταετία: «σεισμοί, χολέρα, COVID...».

Όμως η τρέχουσα κατάσταση «είναι η χειρότερη που έχουμε δει εδώ και δεκαετίες», επέμεινε.

Παρά το ότι το αεροδρόμιο της Πορτ-ο-Πρενς παραμένει κλειστό, η αποστολή του ΟΗΕ στην Αϊτή υποσχέθηκε να δημιουργήσει το συντομότερο δυνατό «αερογέφυρα» μεταξύ Δομινικανής Δημοκρατίας και Αϊτής, για να διευκολυνθεί η «ροή ανθρωπιστικής βοήθειας».

Το κύριο λιμάνι της πρωτεύουσας έχει επίσης παραλύσει από την 7η Μαρτίου, έπειτα από «δολιοφθορές και βανδαλισμούς», σύμφωνα με την εταιρεία που το διαχειρίζεται, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο τις παραδόσεις της διεθνούς βοήθειας.

Εμπορευματοκιβώτιο της UNICEF, το οποίο περιείχε «εφόδια κρίσιμα για τη μητρική, βρεφική και παιδική υγεία», λεηλατήθηκε προχθές Σάββατο στο λιμάνι, ανακοίνωσε το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία.

Η εξέλιξη ενέσκηψε «σε κρίσιμη στιγμή, όταν τα παιδιά είχαν μεγαλύτερη ανάγκη» τη βοήθεια αυτή, πρόσθεσε η UNICEF.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

