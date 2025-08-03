Χιλιάδες διαδηλωτές αψήφησαν σήμερα την καταρρακτώδη βροχή στο Σίδνεϊ και βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν κατά του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Διασχίζοντας την εμβληματική γέφυρα Harbour Bridge, οι συμμετέχοντες στην πορεία "March for Humanity" διαδήλωσαν για την ειρήνη και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον ρημαγμένο παλαιστινιακό θύλακα - μάλιστα πολλοί είχαν μαζί τους κατσαρόλες και τηγάνια, ως σύμβολα του υποσιτισμού και της πείνας.

Μεταξύ των διαδηλωτών ήταν και ο Τζούλιαν Ασάνζ, ο ιδρυτής της πλατφόρμας Wikileaks, σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις τους από τότε που απελευθερώθηκε από την Βρετανία και επέστρεψε στην Αυστραλία.

WikiLeaks founder Julian Assange took part in a march against Gaza genocide on the Sydney Harbour Bridge. pic.twitter.com/4Pd6gUPdSX — Quds News Network (@QudsNen) August 3, 2025

Ο 54χρονος Ασάνζ ήταν στην κορυφή της πορείας, κρατώντας μαζί με τους διοργανωτές ένα τεράστιο πανό.

Epic. Today @Wikileaks founder Julian Assange led the march for Palestine to Sydney Harbour Bridge. pic.twitter.com/tpqxNOdhNg — Patrick Henningsen (@21WIRE) August 3, 2025

Τον Μάιο, ο Αυστραλός ακτιβιστής εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Καννών, με μια μπλούζα με τη φράση “Stop Israel”, κάνοντας μία εμφάνιση-statement κατά του πολέμου στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

