«Μια αποτρόπαια σκληρότητα, μια απεριόριστη απανθρωπιά: αυτό είναι που ενσαρκώνει η Χαμάς» δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος, σχολιάζοντας το βίντεο με το αποστεωμένο Ισραηλινό όμηρο που έδωσε στη δημοσιότητα η οργάνωση.

« Οι ανυπόφορες εικόνες που δείχνουν Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα μας υπενθυμίζουν αυτόν τον τρόμο. Σκεφτόμαστε με βαθιά συγκίνηση τον Εβιάταρ Νταβίντ, τον Ρομ Μπρασλάβσκι, όλους τους ομήρους που παραμένουν ακόμη αιχμάλωτοι… Η απόλυτη προτεραιότητα της Γαλλίας είναι η άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων. Συνεχίζουμε να δρούμε ακούραστα προς αυτόν τον στόχο — για να επιτύχουμε την άνευ όρων απελευθέρωσή τους, να αποκαταστήσουμε άμεσα την εκεχειρία και να επιτρέψουμε τη μαζική παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας, που παραμένει ακόμη αποκλεισμένη στα σύνορα της Γάζας» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Εμανουέλ Μακρόν.

An abject cruelty, an unlimited inhumanity: this is what Hamas embodies.



The unbearable images showing Israeli hostages held in Gaza remind us of this horror.



We think with deep emotion of Evyatar David, Rom Braslavski, all the hostages… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 3, 2025

Αλλά…

« Αλλά αυτό δεν θα είναι αρκετό: αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνοδεύεται από μια πολιτική λύση για την επόμενη μέρα. Αυτή η λύση είναι η λύση των δύο κρατών, με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη να ζουν δίπλα-δίπλα εν ειρήνη. Είναι ο μόνος δυνατός δρόμος προς ένα μέλλον όπου η δικαιοσύνη, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια είναι εγγυημένες για όλους τους λαούς της περιοχής» συνεχίζει ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να αναγνωρίσει τον Σεπτέμβριο το Παλαιστινιακό κράτος.

«Ας μην υπάρχει καμία ασάφεια: στο πλαίσιο αυτού του πολιτικού οράματος που υποστηρίζουμε, απαιτούμε την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, την πλήρη αποκλεισμό της από οποιαδήποτε μορφή διακυβέρνησης και την αναγνώριση του Ισραήλ από το Κράτος της Παλαιστίνης» καταλήγει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Πηγή: skai.gr

