Στην ιδιωτική έκταση της οικογένειας Όσμπορν, στο Μπάκιγχαμσαϊρ της Αγγλίας ετάφη ο θρυλικός «Πρίγκιπας του Σκότους», Ozzy Osbourne, μετά από έναν δημόσιο αποχαιρετισμό στη γενέτειρά του, το Μπέρμιγχαμ την περασμένη εβδομάδα και μία ιδιωτική τελετή.

Ο Όζι Όσμπορν θάφτηκε στον κήπο του οικογενειακού του σπιτιού, όπως ήταν η επιθυμία της συζύγου του, Σάρον, δίπλα σε μια όμορφη λίμνη.

Η κόρη του θρυλικού μουσικού - νονού της χέβι μέταλ - Κέλι Όσμπορν, ανέβασε πριν λίγες ώρες μία φωτογραφία από το σημείο της ταφής του πατέρα της.

Στη φωτογραφία, απεικονίζεται μια επιγραφή στις όχθες της λίμνης, στολισμένη με λουλούδια, με την απόλυτα ροκ φράση: «Ozzy f@@@ing Osbourne».

«Ο Όζι ήθελε ο τελευταίος τόπος ανάπαυσής του να είναι το σπίτι του και είναι θαμμένος σε ένα όμορφο σημείο στη λίμνη», είπε ένας άνθρωπος του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Μετά τη δημόσια τελετή αποχαιρετισμού με τη νεκρική πομπή στους δρόμους του Μπέρμιγχαμ, η οικογένεια και λίγοι στενοί φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο ιδιωτικά.

Στην τελετή παρευρέθηκαν η Σάρον και τα παιδιά τους, Κέλι και Τζακ, καθώς και ο γιος του Όζι, Λούις, από τον πρώτο του γάμο, όπως επίσης και τα εγγόνια του.

Εκτός του στενού πυρήνα της οικογένειας, παρόντες ήταν επίσης τα εν ζωή μέλη των Black Sabbath - Tony Iommi, Bill Ward and Geezer Butler - ο Marilyn Manson και οι φίλοι τους και θρύλοι της metal, Metallica.

Ανάμεσα στους 110 καλεμένους ήταν επίσης ο σερ Έλτον Τζον, παλιός φίλος του Όζι, πιστεύεται ότι επίσης ήταν μεταξύ των λιγοστών καλεσμένων, όπως και ο 27χρονος τραγουδιστής Yungblud - το πραγματικό όνομα είναι Dominic Harrison - ο οποίος συνόδευσε και το φέρετρο στη νεκρική πομπή, ως οικογενειακός φίλος των Όσμπορν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.