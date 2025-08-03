Τη μεσολάβηση του περιφερειακού επικεφαλής του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, Ζυλιέν Λερισό, για την παροχή τροφίμων και ιατρικής περίθαλψης στους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα ζήτησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια προκλητική κίνηση που δείχνει την αδιαφορία του για την εντεινόμενη διεθνή κατακραυγή για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε ότι στην επικοινωνία που είχε με τον Λερισό, τόνισε στον αξιωματούχο του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού ότι την ώρα που εξαπλώνεται η προπαγάνδα της Χαμάς περί λιμοκτονίας των Παλαιστινίων, η ίδια συστηματικά επιβάλλει σε λιμοκτονία τους Ισραηλινούς ομήρους.

«Ο κόσμος δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορος εμπρός στις συγκλονιστικές εικόνες που θυμίζουν ναζιστικά εγκλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργούς πρόσθεσε ότι απαίτησε από τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει τις τρομοκρατικές οργανώσεις Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ και να παύσει κάθε μορφής υποστήριξης προς αυτές, άμεσης ή έμμεσης.

Παράλληλα, τόνισε στον Λερισό ότι οι ενέργειες αυτών των τρομοκρατικών οργανώσεων παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τη Σύμβαση της Γενεύης.

שוחחתי היום עם ראש משלחת הצלב האדום באזורנו, ג׳וליאן לאריסון, וביקשתי את מעורבותו המיידית במתן מזון לחטופים שלנו ובאספקת טיפול רפואי להם.



אמרתי לו בבירור: שקר ההרעבה של חמאס מופץ בעולם, אך המציאות היא שהרעבה שיטתית מתבצעת נגד החטופים שלנו — גברים ונשים שעוברים התעללות פיזית… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 3, 2025

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε ότι έξι ακόμη άνθρωποι πέθαναν από πείνα ή υποσιτισμό τις τελευταίες 24 ώρες, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από τον εξελισσόμενο, σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις λιμό, σε 175 από την έναρξη του πολέμου, μεταξύ των οποίων 93 παιδιά.

Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ δήλωσε ότι επέτρεψε την παράδοσης καυσίμων στον παλαιστινιακό θύλακα. Ειδικότερα, η COGAT, η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία που συντονίζει τη βοήθεια, δήλωσε αργότερα ότι τέσσερα βυτιοφόρα με καύσιμα του ΟΗΕ εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες νοσοκομείων, αρτοποιείων, δημόσιων κουζινών και άλλων βασικών υπηρεσιών.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα εάν τα φορτηγά με τα καύσιμα εισήλθαν στη Γάζα από την Αίγυπτο.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι οι ελλείψεις καυσίμων έχουν επηρεάσει σοβαρά τις νοσοκομειακές υπηρεσίες, αναγκάζοντας τους γιατρούς να επικεντρωθούν μόνο στη θεραπεία ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση ή τραυματιών.

Οι αποστολές καυσίμων είναι σπάνιες από τον Μάρτιο, όταν το Ισραήλ περιόρισε τη ροή βοήθειας στον θύλακα σε αυτό που χαρακτήρισε ως πίεση προς τους μαχητές της Χαμάς ώστε να απελευθερώσουν τους υπόλοιπους ομήρους που κρατούν από τον Οκτώβριο του 2023 όταν επιτέθηκαν στο Ισραήλ.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, αλλά εμπρός στην αυξανόμενη διεθνή κατακραυγή ανακοίνωσε μέτρα την προηγούμενη εβδομάδα για να επιτρέψει την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως η παύση των μαχών για κάποιες ώρες της ημέρας σε ορισμένες περιοχές, η έγκριση αεροπορικών ρίψεων και η ανακοίνωση προστατευμένων διαδρομών για τις οδικές αυτοκινητοπομπές που μεταφέρουν βοήθεια.

Οι υπηρεσίες του ΟΗΕ λένε ότι οι αεροπορικές ρίψεις είναι ανεπαρκείς και ότι το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει την είσοδο πολύ περισσότερης βοήθειας από την ξηρά και να επιτρέψει την πρόσβαση στην περιοχή ώστε να αποφευχθεί ο λιμός 2,2 εκατομμυρίων ανθρώπων, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι εκτοπισμένοι και ζουν ανάμεσα στα ερείπια.

Η COGAT δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας 1.200 φορτηγά με πάνω από 23.000 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας εισήλθαν στη Γάζα, αλλά εκατοντάδες από τα φορτηγά αυτά δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στα κέντρα διανομής βοήθειας.

Πηγή: skai.gr

