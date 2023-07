Τζέιμι Λι Κέρτις: Το «αντίο» στη Σινέντ Ο’ Κόνορ με στίχους του Ντίνου Χριστιανόπουλου

Η Αμερικανίδα ηθοποιός στην ανάρτησή της προσθέτει τη φράση «Τίποτα δεν συγκρίνεται μαζί σου», που αποτελεί τίτλο της μεγάλης επιτυχίας της Ο’ Κόνορ «Nothing Compares To You».

Με το παγκοσμίως γνωστό δίστιχο του Ντίνου Χριστιανόπουλου επέλεξε να αποχαιρετήσει η Τζέιμι Λι Κέρτις την δημοφιλή τραγουδίστρια Σινέντ Ο΄ Κόνορ που απεβίωσε σε ηλικία 56 ετών στις 26 Ιουλίου..

Ειδικότερα σε ανάρτησή της στο instagram η διάσημη ηθοποιός αποχαιρετά την Σινέντ Ο’ Κόνορ, με το πολυμεταφρασμένο δίστιχο «Προσπάθησαν να με θάψουν μα δεν κατάλαβαν πως ήμον σπόρος» (They tried to bury me… They didn’t realize I was a seed) που περιέχεται σε ποίημα της συλλογής «Μικρά Ποιήματα»

Η φράση, εμπεριέχεται σε εικόνα που κοσμούν ροζ τριαντάφυλλα και γίνεται αναφορά στο όνομα του Έλληνα ποιητή.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός στην ανάρτησή της προσθέτει τη φράση «Τίποτα δεν συγκρίνεται μαζί σου», που αποτελεί τίτλο της μεγάλης επιτυχίας της Ο’ Κόνορ «Nothing Compares To You».

