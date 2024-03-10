O OHE στην Κύπρο για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

O OHE σε επαφή με εταίρους στην Κύπρο για το θαλάσσιο διάδρομο, δηλώνει ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ

Η ομάδα του ΟΗΕ με επικεφαλής την Ανώτερη Συντονίστρια Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Ανοικοδόμησης για τη Γάζα, Ζίγκριντ Κάαγκ συντονίζει σε συνεργασία με τους εταίρους στην Κύπρο την επιχείρηση του θαλάσσιου διαδρόμου για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος Τύπου του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Η Ζίγκριντ Κάαγκ, η Συντονίστρια Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Ανοικοδόμησης για τη Γάζα έχει μια τεχνική ομάδα στην Κύπρο για να συνεργαστεί με τους εταίρους που το οργανώνουν και έχει συμμετάσχει σε συζητήσεις για την πρωτοβουλία ως πρόσθετη οδό πρόσβασης στη Γάζα», είπε.

«Οι επιχειρησιακές λεπτομέρειες των συγκεκριμένων θαλάσσιων αποστολών ή του κτιρίου της αποβάθρας ή του λιμανιού διαχειρίζονται απο τους εταίρους της πρωτοβουλίας» σημείωσε ο κ. Ντουζαρίκ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΓΓ του ΟΗΕ συνέχισε λέγοντας ότι «όλα κινούνται γρήγορα. Η κ. Kάγκ και η ομάδα της είχαν έρθει σε επαφή με τους εταίρους. Στην Κύπρο είχε βρεθεί και ο Τζέιμι ΜακΓκόλντρικ. Η ομάδα της κ. Κάαγκ παραμένει στη Κύπρο».

Θέλω να πω, ανέφερε, «σε γενικές γραμμές, είναι μια πολύ δυναμική κατάσταση και τα πράγματα αλλάζουν».

«Είναι σαφές ότι δεν είμαστε επιχειρησιακός εταίρος σε αυτόν τον θαλάσσιο διάδρομο. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε μια δήλωση, η οποία νομίζω ότι ήταν πολύ σαφής. Το κάνουν αυτό, και είναι επίσης σε επαφή με την κ. Κάαγκ, δεδομένου ότι της δόθηκε εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας να δημιουργήσει έναν μηχανισμό για την ασφαλή και αποτελεσματική και μεγάλης κλίμακας διανομή βοήθειας και να μην ξεχάσουμε και την ανοικοδόμηση», είπε.

Προφανώς λοιπόν, πρόσθεσε, «αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι συνεργάτες έχουν συγκεντρωθεί εκεί. Είναι φυσιολογικό να βρισκόμαστε στο σημείο και να τους μιλάμε για να βεβαιωθούμε ότι όλες οι προσπάθειες, όλα τα χρήματα που θα δαπανηθούν, όλη η βοήθεια που θα σταλεί θα παραδοθεί με ασφάλεια και με τον ίδιο συντονισμένο τρόπο όπως δυνατόν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.