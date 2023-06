Υπαναχώρηση Μασκ: Το Twitter θα συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ για την παραπληροφόρηση – Έγινε stress test

Υπαναχώρηση του Ίλον Μασκ. Το Twitter συμφώνησε τελικά να συμμορφωθεί με τους σκληρούς νέους νόμους της ΕΕ για τις ψεύτικες ειδήσεις, τη ρωσική προπαγάνδα και το διαδικτυακό έγκλημα, αφού μια ομάδα αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρέθηκε στα κεντρικά γραφεία του για να δοκιμάσει την ικανότητά του να λειτουργεί νόμιμα στην Ευρώπη. Η κίνηση ήρθε λίγες εβδομάδες αφότου ο Ίλον Μασκ, ο ιδιοκτήτης του Twitter, αποχώρησε από τον εθελοντικό κώδικα πρακτικής του ευρωπαϊκού μπλοκ για την παραπληροφόρηση.



Twitter is the 1st platform to undergo a “stress test” to prepare for #DSA 🇪🇺



The company is taking this exercise very seriously.



Constructive dialogue in San Francisco🇺🇸 with @elonmusk & CEO @lindayacc ahead of the “real test” — on 25 August.



Sufficient resources will be key.