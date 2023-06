Η τροπική καταιγίδα Μπρετ σαρώνει τα νησιά της ανατολικής Καραϊβικής - Δείτε βίντεο

Συνοδευόμενη από θυελλώδεις ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις, η τροπική καταιγίδα Μπρετ σαρώνει τα νησιά της ανατολικής Καραϊβικής.

Το πρωί έφθασε σε Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες, συνοδευόμενη από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 185 χλμ/ώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της νησιωτικής χώρας.

Tropical Storm #Bret has created hazardous marine conditions across North Barbados, seen at Animal Flower Cave, Flatfield, Barbados. Waves up to 3.5 meters (11 feet) are forecast for the area.



