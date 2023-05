Ο Ίλον Μασκ σαρκάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση με... μια τουαλέτα και ύβρεις - Φωτογραφία

Ο Ίλον Μασκ σαρκάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση με μια... τουαλέτα και ύβρεις, με μια ανάρτησή του στο Twitter.

Το Twitter εγκατέλειψε τον κώδικα κατά της παραπληροφόρησης της ΕΕ, με συνέπεια σωρεία προειδοποιήσεων από Ευρωπαίους αξιωματούχους, κάτι που δεν άρεσε στον Μασκ...

«Μπορείτε να τρέξετε, αλλά δεν μπορείτε να κρυφτείτε. Πέρα από τις εκούσιες δεσμεύσεις, η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης θα είναι νομική υποχρέωση βάσει του DSA (του νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες) από τις 25 Αυγούστου», δήλωσε ενδεικτικά την Παρασκευή ο Ευρωπαίος επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά Τιερί Μπρετόν ανακοινώνοντας την απόφαση της κοινωνικής πλατφόρμας (δηλαδή του Μασκ). «Οι ομάδες μας θα είναι έτοιμες να εφαρμόσουν τον νόμο», προειδοποίησε.

Twitter leaves EU voluntary Code of Practice against disinformation.



But obligations remain. You can run but you can’t hide.



Beyond voluntary commitments, fighting disinformation will be legal obligation under #DSA as of August 25.



Our teams will be ready for enforcement.