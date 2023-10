«Τσετσενικές ειρηνευτικές δυνάμεις» στη Γάζα προσφέρεται να στείλει ο Καντίροφ Κόσμος 15:15, 11.10.2023 linkedin

Ο Καντίροφ εξέφρασε την υποστήριξή του στην Παλαιστίνη και προσφέρθηκε να στείλει στρατιώτες του για να μεσολαβήσουν στη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς