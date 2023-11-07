Εκατοντάδες άνθρωποι, κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, περίμεναν σήμερα Τρίτη στον τερματικό σταθμό της Ράφας, μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, για να φύγουν για την Αίγυπτο, εγκαταλείποντας το παλαιστινιακό αυτό έδαφος που βομβαρδίζεται συνεχώς από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στο Παρίσι, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότεροι από εκατό Γάλλοι πολίτες, υπάλληλοι και έχοντες το δικαίωμα μπόρεσαν βγουν από τη Λωρίδα της Γάζας μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφας με την Αίγυπτο. "Δύο ομάδες Γάλλων πολιτών, υπαλλήλων και ανθρώπων που δικαιούνταν, μπόρεσαν να φύγουν τη Δευτέρα και την Τρίτη από το έδαφος αυτό, το οποίο υφίσταται συνεχείς ισραηλινούς βομβαρδισμούς, και βρίσκονται σε ασφάλεια στην Αίγυπτο", διευκρινίζεται σε ανακοίνωση. "Αυτό αυξάνει σε 100 και πλέον συνολικά τους ανθρώπους που εξήλθαν οργανωμένα (με πρωτοβουλία) της Γαλλίας".

"Το συνοριακό φυλάκιο στη Ράφα άνοιξε σήμερα το πρωί και διεξάγονται διευθετήσεις για τις αναχωρήσεις", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ουάελ 'Αμπου Ομέρ, εκπρόσωπος της διοίκησης της παλαιστινιακής πλευράς του τερματικού σταθμού.

Καθώς οι διελεύσεις επρόκειτο να αρχίσουν νωρίς το απόγευμα, παρατηρήθηκαν ήδη οι πρώτες αφίξεις στην αιγυπτιακή πλευρά, όπως μια Παλαιστίνια τραυματίας που μεταφέρθηκε με φορείο σε αιγυπτιακό ασθενοφόρο.

Ο εκπρόσωπος του τερματικού σταθμού έκανε λόγο για έναν κατάλογο με 500 ανθρώπους στους οποίους έχει επιτραπεί να εισέλθουν σήμερα στην Αίγυπτο.

Μπροστά από τον τερματικό σταθμό, ο Φαρίντ Ναουάσρα, ένας πατέρας από τη Γάζα, κάτοχος ρωσικού διαβατηρίου, διηγείται ότι περιμένει εδώ και μέρες να εγγραφεί σε αυτόν τον κατάλογο.

"Τα παιδιά μου είδαν φρικτά πράγματα, έχουμε υποφέρει πολύ και ελπίζουμε σήμερα ότι θα μας επιτρέψουν να περάσουμε", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Για τη Μιριάμ 'Αμπου Σααμπάν, κάτοχο ρουμανικού διαβατηρίου, το γεγονός ότι έφθασε μέχρι τον τερματικό σταθμό είναι μια ανακούφιση: "Είμαι ευτυχής που καταφέραμε να φθάσουμε στα σύνορα γιατί ο δρόμος ήταν τόσο επισφαλής για να έρθουμε έως εδώ".

Επί τρεις ημέρες την περασμένη εβδομάδα, μεταξύ Τετάρτης και Παρασκευής, δεκάδες Παλαιστίνιοι τραυματίες και εκατοντάδες κάτοχοι ξένων διαβατηρίων απομακρύνθηκαν από τον θύλακα. Μετά το κλείσιμο του φυλακίου για δύο ημέρες, οι αναχωρήσεις από τη Ράφα επαναλήφθηκαν χθες, Δευτέρα.

"Χθες, Δευτέρα, 96 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έφθασαν" ενώ "19 τραυματίες, ένας ασθενής και σχεδόν 200 ξένοι πολίτες αναχώρησαν επίσης", διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του σημείου διέλευσης.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν καταστροφές στο συνοριακό φυλάκιο Ερέζ, κύριο σημείο διέλευσης μεταξύ του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας και του νοτίου Ισραήλ, το οποίο είναι κλειστό από την 7η Οκτωβρίου.

Υπάρχουν και άλλα σημεία διέλευσης αλλά προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή είναι κλειστά εδώ και χρόνια.

Κατ' εξαίρεση, το συνοριακό φυλάκιο Κάρεμ 'Αμπου Σαλέμ (Κερέμ Σαλόμ όπως ονομάζεται στην ισραηλινή πλευρά) είχε ανοίξει την Παρασκευή για να περάσουν στη Γάζα πολλοί Παλαιστίνιοι εργαζόμενοι που κρατούνταν στο Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

