Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε χθες Δευτέρα στο κτίριο της Ύπατης Αρμοστείας του Καναδά, ανακοίνωσε σήμερα η καναδική πρεσβεία στην αφρικανική χώρα.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε πως διενεργείται έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, επισημαίνοντας πως όλα δείχνουν ότι οφείλεται σε ατύχημα και όχι σε εγκληματική ενέργεια.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε αίθουσα με γεννήτριες στο κτίριο της Ύπατης Αρμοστείας του Καναδά στην πρωτεύουσα Αμπούτζα, με αποτέλεσμα δύο τεχνικοί να βρουν τον θάνατο και άλλοι δύο να τραυματιστούν.

Όλοι οι υπάλληλοι της καναδικής διπλωματικής αποστολής είναι καλά στην υγεία τους, διευκρίνισε το υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά.

«Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Ανάλογο μήνυμα έστειλε επίσης ο πρόεδρος της Νιγηρίας Μπόλα Τινούμπου.

